Talijanska pjevačica, plesačica, glumica i voditeljica Raffaella Carrà preminula je u 78. godini života. Talijanski mediji javljaju da javnost nije htjela opterećivati svojim bolešću te da je željela da je ljudi pamte onakvom kakva je bila na sceni – blještava, energična i radosna.

“Raffaella je otišla u bolji svijet gdje će njezina humanost, njezin nepogrešiv smijeh i njezin izvanredni talent zauvijek blistati”, rekao je medijima njen partner Sergio Japino. Carra je bila uzor mnogim televizijskim osobama diljem svijeta, prvenstveno zbog svoje multitalentiranosti, zbog čega su je često nazivali i “kompletnom voditeljicom”, nedostižnim uzorom novim generacijama koje su nakon nje stasale.

Rođena je 18. lipnja 1943. godine u Bologni kao Raffaella Maria Roberta Pelloni. Na filmu je debitirala s devet godina, a zbog karijere je svojevremeno živjela i u Sjedinjenim Državama.

Bila je popularna diljem svijeta

Umjetničko ime Carrà uzela je koncem šezdesetih godina prošlog stoljeća, za potrebe zabavne emisije koju je vodila s Domenicom Modugnom. Paralelno je počela i glazbenu karijeru pa je kao pjevačica iznimnu popularnost postigla, ne samo u Europi, već i u Latinskoj Americi.

Prije dvije godine medijima je otkrila da silno pati zbog toga što se nije realizirala kao majka.

“Danas mi je žao što sam bila toliko ambiciozna. No roditeljstvo se može doživjeti na mnogo načina. Imam dvoje nećaka, Federicu i Mattea. Djeca su to mog brata Renza koji nažalost više nije s nama. Umro je u 56. godini. Bliska sam s njegovom djecom i sretna sam. Ne žive u Rimu, ali znaju da se mogu osloniti na mene. Volim ih. Kad ne radim, s njima sam, često me posjećuju. Smatram ih svojom djecom i sretna sam”, izjavila je.

Skoro do samog kraja života nastupala je i uživala veliku popularnost. Pojavljivala se kao članica žirija glazbenih reality showova, a njeni klasici doživjeli su brojne obrade i remixeve.