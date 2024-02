Obožavateljima glumca Heatha Ledgera bilo je slomljeno srce kada je nagrađivani glumac prije 16 godina umro u dobi od 28 godina, a umjetna inteligencija je njegovim fanovima pružila uvid u to kako bi on izgledao danas.

Na fotografiji koju je generirala umjetna inteligencija, možemo vidjeti kako bi Heath izgledao s 44 godine, a zanimljivo je da bi i dalje bio jednako zgodan, ako ne i zgodniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nalikuje na Orlanda Blooma", "Ne, bio bi puno zgodniji od ovoga", samo su neki od komentara ispod objave njegove fotke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo da je obdukcijom utvrđen uzrok njegove smrti - predozirao se drogom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poznat je po ulogama u filmovima kao što su "The Dark Knight" i "10 Things i Hate About You", a imao je karijeru koja je trajala gotovo dva desetljeća u kojima je bio nagrađen i Oscarom za svoj portret Jokera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ozbiljnijim je vezama bio s Heather Graham i Naomi Watts, a s Michelle Collins je dobio i dijete.

Ljudi su jako hvalili njegov izgled te je 2001. godine je bio proglašen najseksepilnijim muškarcem na svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: RTL i Zoran Šprajc žrtve lažnog AI videa: 'Ne nasjedajte na ovu prijevaru!'