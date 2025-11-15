Umjesto 'Rodija se sin', stigla unučica: Matko Jelavić objavio sretne vijesti i otkrio ime bebe

Splitski pjevač Matko Jelavić (67) podijelio je na društvenim mrežama radosnu vijest da je ponovno dobio unuče. Njegov sin Sandro i snaha Bruna dobili su djevojčicu kojoj su dali ime Roza.

“Evo, opet sam dida! Naši Bruna i Sandro dobili su prekrasnu malu Rozu”, poručio je Matko.

Sandro i Bruna vjenčali su se početkom listopada, što je glazbenik tada također objavio na svom Facebooku te poručio da uskoro stiže unučica.

“Moj mlađi sin Sandro i njegova Bruna jučer su se vjenčali! I da, da, u njezinom prekrasnom trbuščiću još se kratko skriva moja unučica. Hvala ti, Bože, na tome!”, napisao je tada.

Podsjetimo, Matko je javnosti poznat po hitovima poput “Majko stara”, “Dobra večer, prijatelji” i "Rodija se sin", a osim sina Sandra ima i starijeg Marka, koji je također glazbenik i član benda Diktatori. Marko se prošle godine vjenčao sa suprugom Andreom, a upravo je tada Matko prvi put postao djed, dobivši unuka Luku.

