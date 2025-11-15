Umjesto 'Rodija se sin', stigla unučica: Matko Jelavić objavio sretne vijesti i otkrio ime bebe
Velike novosti pjevač je objavio na svom Facebooku
Splitski pjevač Matko Jelavić (67) podijelio je na društvenim mrežama radosnu vijest da je ponovno dobio unuče. Njegov sin Sandro i snaha Bruna dobili su djevojčicu kojoj su dali ime Roza.
“Evo, opet sam dida! Naši Bruna i Sandro dobili su prekrasnu malu Rozu”, poručio je Matko.
Sandro i Bruna vjenčali su se početkom listopada, što je glazbenik tada također objavio na svom Facebooku te poručio da uskoro stiže unučica.
“Moj mlađi sin Sandro i njegova Bruna jučer su se vjenčali! I da, da, u njezinom prekrasnom trbuščiću još se kratko skriva moja unučica. Hvala ti, Bože, na tome!”, napisao je tada.
Podsjetimo, Matko je javnosti poznat po hitovima poput “Majko stara”, “Dobra večer, prijatelji” i "Rodija se sin", a osim sina Sandra ima i starijeg Marka, koji je također glazbenik i član benda Diktatori. Marko se prošle godine vjenčao sa suprugom Andreom, a upravo je tada Matko prvi put postao djed, dobivši unuka Luku.
POGLEDAJTE VIDEO: Dan je baka i djedova! Iz odore kuhara, u trenutku se pretvaraju u učitelje plivanja