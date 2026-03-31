VICTORIA YAKIMOVA

Ukrajinska diplomatkinja nekoć je bila manekenka: Fotografirala se u bikinijima, ali i bez njih

Ukrajinska diplomatkinja nekoć je bila manekenka: Fotografirala se u bikinijima, ali i bez njih
Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia

Victoria Yakimova, 37-godišnja bivša manekenka iz Ukrajine, odnedavno obavlja diplomatsku funkciju u Dominikanskoj Republici, što je potaknulo lavinu reakcija

31.3.2026.
11:13
Bivša ukrajinska manekenka postala je konzulica Ukrajine u Dominikanskoj Republici. 37-godišnja Victoria Yakimova u Dominikanskoj Republici živi još od 2014. godine te je bila u braku s jednim državljaninom te zemlje.

Nakon propale ljubavi s muškarcem čiji identitet nije otkrila, ostala je živjeti u Dominikanskoj Republici u kojoj će sada obavljati spomenutu političku funkciju.

Njezina nova diplomatska uloga izazvala je nevjericu u Kijevu, posebice jer se na njezinim društvenim mrežama, kao i na Internetu, mogu pronaći fotografije na kojima je Yakimova u vrlo izazovnim izdanjima, često u kupaćem kostimu ili posve naga.

Iako obnašatelje političkih dužnosti nemamo običaj gledati u tako izazovnim izdanjima, Jakimova naglašava kako se ne srami svojih ranijih fotografija provokativnog karaktera.

Kako je istaknula na svojim društvenim mrežama, tvrdi da nikada nije pokušavala prikriti svoju manekensku prošlost te smatra da suvremena, samostalna žena ima pravo ostvariti se u profesiji koju odabere, ali i promijeniti smjer vlastitog razvoja i osobnog napretka.

Unatoč njezinom pomirljivom tonu, dio javnosti reagirao je vrlo kritički. Jedna od glasnijih kritičarki, ukrajinska influencerica Marina Danilčuk, komentirala je kako joj se spoj diplomatske funkcije i manekenske karijere čini poprilično neobičnim. Također, ironično je dodala kako Ukrajina očito obiluje raznolikim talentima.

Volodimir ZelenskijDiplomacijaManekenkaKonzulica
