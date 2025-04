Uhićena zbog prostitucije i podvođenja, a sada tvrdi: 'Majka me odgojila da ne psujem'

Tijana Maksimović (32), poznata i pod nadimkom Tijana Ajfon, starleta je koja godinama "stanuje" na naslovnicama regionalnih medija. Njezino ime povezano je s brojnim skandalima, a njezin život često je bio predmetom pažnje javnosti. Iako su njezina karijera i ponašanje često u fokusu, mnogi nisu upućeni u detalje njezinog obiteljskog života, a posebno ih iznenadi kada saznaju čime se bavi njezina majka.

Naime, Tijana je u nedavnom intervjuu otkrila da njezina majka radi kao odgojiteljica u dječjem vrtiću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nekad me ljudi pitaju zgranuto: 'Tvoja majka je teta u vrtiću?' i ja im kažem: 'Da, napravila je od mene čovjeka!'" rekla je starleta koja je usput i naglasila kako joj je majka bila ključna u odgoju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Tijana Ajfon

"Ona me je odgojila da ne kasnim, da ne psujem, da ne vrijeđam starije od sebe, osim ako to ne zasluže. Kad treba - ja upotrijebim jezik, ali moje ponašanje nije iz kuće nego je to zbog moje osobnosti", priznala je Tijana, čime je dala naslutiti da njezino ponašanje nije uvijek bilo rezultat odgoja, već osobnog izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč svom kontroverznom imidžu, Tijana Maksimović otvoreno govori o svojoj budućnosti i obitelji. Nedavno je izjavila kako je uvjerena da će jednog dana postati majka.

"Imat ću sina, a ako budem imala kćer, svakako je neću držati pod staklenim zvonom. Pa, je l' vi mislite da ću ja njoj išta moći zabraniti kada vidi mene ovako istetoviranu, s grudima, s usnama, pa još kad vidi na internetu moje fotografije iz mlađih dana?!" rekla je s osmijehom, govoreći o izazovima odgoja djece u obitelji koja je, unatoč svom kontroverznom životu, ostala bliska i podržavajuća. "Kako da ja njoj onda kažem: 'E, ti se ne možeš tetovirati?!' Ja ću je moći samo uputiti u ono što mislim da nije dobro i reći joj da može probati to, ali da će shvatiti da to nešto nije dobro za nju", dodala je Tijana.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Jedan od najupečatljivijih trenutaka u ovoj aferi bio je uhićenje slovenskog suca, koji je bio povezan s mrežom prostitucije i optužen za seksualnu eksploataciju.

Starleta je također otvoreno govorila o svom odnosu s ocem, s kojim nije toliko bliska. Iako se s njim povremeno vidi, kaže da njihova veza nije emotivno duboka, a razlog tomu je različito gledanje na njezin stil života.

"Otac i ja smo na 'ćao, ćao', super smo kad se vidimo, ali ako je netko mene omalovažavao i nije vjerovao u mene, nemam tu što tražiti", priznala je. Istaknula je kako je uvijek bila podržana od strane majke i brata, a da je za svoje greške uvijek odgovarala sama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijana Maksimović dugi niz godina slovi kao jedna od najpoznatijih regionalnih starleta, a njezino ime počelo se spominjati još 2011. godine kada je bila umiješana u jednu od najvećih afera vezanih uz prostituciju u regiji. Taj skandal iz 2011. godine razotkrio je mrežu koja je uključivala visokoprofilirane osobe, uključujući političare, poduzetnike i druge moćnike. Tada je Tijana bila optužena kao jedan od ključnih aktera ove organizirane prostitucije gdje su luksuzne seksualne usluge bile pružane bogatim i utjecajnim klijentima, a u ovoj aferi spominjana su imena nekoliko istaknutih osoba, a među njima su bili poznati političari i poduzetnici koji su bili pod istragom zbog umiješanosti u organizirani kriminal i trgovinu ljudima.

Ponovno uhićenje doživjela je 2020. godine kada je s još tri djevojke pokušala ilegalno prijeći granicu Srbije, a razlozi su ponovno bili vezani za prostituciju. Nakon toga, bila je osuđena na godinu dana zatvora zbog organiziranja prostitucije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nekad starleta, sad profesorica i povjesničar koji se bavio gayjevima u Jugi: Tko sve želi u Sabor?