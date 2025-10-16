Udruga traži ispriku: 'Intervju s Matanićem ponižava žrtve i umanjuje ozbiljnost nasilja'

Intervju redatelja Dalibora Matanića (50) objavljen u ženskom časopisu Gloria izazvao je žestoku reakciju Neformalne mreže NO SH/T - Ne seksizmu, homofobiji i transfobiji, koja okuplja 15 feminističkih organizacija. U priopćenju su osudile sadržaj intervjua kao pokušaj medijske rehabilitacije, bez priznanja krivnje i bez jasnog preuzimanja odgovornosti za postupke zbog kojih je ranije bio prozvan.

"To nisam bio ja" – izjava koja je razbjesnila udruge

Matanić je u intervjuu komentirao optužbe o seksualnom uznemiravanju i neprimjerenom ponašanju na setovima koje su se pojavile prije više od godinu dana. Umjesto izravne isprike, u razgovoru koristi izraze poput „rubni humor“ i „neprimjereno ponašanje“, a vlastito ponašanje pokušava objasniti tadašnjom borbom s ovisnošću.

To je naišlo na osudu udruga, koje ističu da se ovisnost ne može koristiti kao izgovor za nasilje:

“Tisućama ovisnika u Hrvatskoj nije se dogodilo da postanu seksualni predatori. Ovisnost ne čini od vas zlostavljača, to čini svijest o vlastitoj moći i namjerni izbor da je zloupotrijebite”, piše u priopćenju za 24sata.

Upozorenje medijima: "Ovakvi sadržaji obeshrabruju žrtve"

Posebno oštru kritiku dobila je redakcija časopisa koji je intervju objavio. Udruge tvrde da je bez kritičkog pristupa omogućeno Mataniću da manipulira narativom i izbjegne suočavanje s posljedicama. Time se, kažu, žrtvama šalje poruka da su njihova iskustva manje važna od priče o “oporavku” počinitelja.

"Šalje im poruku da će njihovi zlostavljači, ako imaju dovoljno moći i medijske podrške, uvijek pronaći put natrag u javni prostor kroz priče o „oporavku“ i „promjeni“ " izjavili su.

Jasni zahtjevi: isprika, povlačenje sadržaja i edukacija

Neformalna mreža NO SH/T postavila je tri jasna zahtjeva:

Javna isprika časopisa i uredništva čitateljicama i žrtvama nasilja.

Uklanjanje videa i članka iz svih dostupnih izvora.

Prekid medijske podrške osobama optuženima za seksualno uznemiravanje dok ne preuzmu punu odgovornost.

Također traže edukaciju novinara o odgovornom izvještavanju u slučajevima seksualnog nasilja, kako bi se spriječilo daljnje umanjivanje težine takvih kaznenih djela.

Udruge zaključuju da se intervju ne može promatrati kao povratak, niti kao pokazatelj promjene, jer nedostaju ključni elementi: priznanje, isprika i konkretne promjene u ponašanju. Pozivaju medije da ne budu suučesnici u održavanju kulture nekažnjavanja.

