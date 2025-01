Udovica Tome Zdravkovića traži pravdu: Gdje je nestalo pola milijuna eura?

Pravni sukob između zagrebačke izdavačke kuće Croatia Records i beogradske tvrtke Konekt Network Publishing dobiva sve veću pažnju, posebno nakon što je YouTube odlučio ukloniti kanal Jugotona (podružnice Croatia Recordsa). Time je s platforme nestalo desetke tisuća pjesama, čiji su pregledi brojili milijune. Sanja Čajić, izvršna direktorica Konekta, u razgovoru za Kurir detaljno je opisala razloge zbog kojih su u pravnom sukobu s jednom od najvećih izdavačkih kuća u regiji te kako su, prema njenim tvrdnjama, oštećeni Gordana Zdravković, udovica pokojnog srbianskog pjevača Tome Zdravkovića.

"Na samom početku pokušali smo stupiti u kontakt s vlasnicima Croatia Recordsa. Slali smo im e-mailove upozoravajući kako su kompletna djela naših klijenata nezakonito postavljena na YouTube kanale. Nikada nismo dobili odgovor ni na jedan upit. Želim jasno reći da YouTube kanal Jugoton, kao i Croatia Records, godinama nezakonito unovčavaju autorska djela naših klijenata bez ikakvih licenci ili prava vlasništva nad fonogramima. Naš izdavački tim broji 150 autora, od kojih je više od 50 materijalno oštećeno djelovanjem Croatia Recordsa. Najveću štetu pretrpjela je obitelj Tome Zdravkovića, ali tu su i Aleksandar Korać, Predrag Negovanović i mnogi drugi", istaknula je Čajić za Kurir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tvrdi kako je direktor Croatia Recordsa prije desetak godina prodao sporne fonograme svojoj podružnici u Srbiji.

"Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) 21. listopada 2016. donio je odluku da fonogrami nisu uključeni u vrijednost društvenog kapitala tijekom privatizacije tvrtke Hrvatska naklada zvuka i slike Zagreb, danas poznate kao Croatia Records. Sličnu odluku donio je i Ustavni sud Republike Hrvatske 15. prosinca 2021. Dakle, najviše institucije potvrdile su da je postupanje Croatia Recordsa bilo nezakonito", navela je Čajić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihovo poslovanje nije bilo legalno?

Također, naglasila je kako su djela Tome Zdravkovića nezakonito ustupljena pjevačici Amiri Medunjanin.

"Godinama eksploatiraju autorska djela naših klijenata na svim digitalnim platformama – YouTubeu, Deezeru, Spotifyju – bez ikakvih prava, unatoč tome što to nije u skladu ni s našim ni s europskim zakonima. Njihova praksa uključuje i adaptaciju skladbi naših klijenata bez dozvole. Primjerice, Amira Medunjanin dobila je pravo obrade pjesama Tomislava Zdravkovića. Izdali su CD i vinil te potpisali ugovore u kojima su obećali oštetiti obitelj autora, no to se nikada nije dogodilo. Na kraju su iz prodaje povukli sve ploče i diskove. Ako je njihovo poslovanje bilo legalno, zašto bi povukli materijal? To je logično pitanje", rekla je i dodala:

"Osobno smo kupili ploče i diskove u njihovoj trgovini, uzeli fiskalni račun kako bismo imali dokaz o piratstvu. Sve prije toga smo detaljno dokumentirali – snimili smo proces i napravili screenshotove."

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Bizarna obrada slavne pjesme ostavila u šoku 390 milijuna Kim Kardashian

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa