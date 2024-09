Udala se za 'zločestog dečka' pa postala kraljica Torcide: Evo kako je Iris prije izgledala

Iris Livaja ex. Rajčić bila je jedna od najpoznatijih domaćih manekenki, a 1997. godine postala je prva pratilja Miss Hrvatske, kada je titulu ponijela Martina Novosel, bivša Todorićeva snaha. Iako iza sebe ima zavidnu manekensku karijeru, posljednjih desetak godina Iris je poznata i kao kraljica Torcide. Supruga Marka Livaju upoznala je 2014. godine, kada je njemu bilo samo 20, a njoj 34 godine. Zajedno imaju dvoje djece - kćer Elizabet i sina Lorenza. “Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je”, rekla je Iris za Slobodnu Dalmaciju pa dodala: “Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško jer to je moj Marko”, zaključila je tada. Prije nego što je upoznala Marka Livaju, Iris je bila 12 godina u vezi s Krunoslavom Lovrekom, a godinu dana nakon prekida, plavokosa manekenka započela je vezu s nogometašem Nikolom Pokrivačem. Ipak, ni ta veza nije uspjela, a sreću je pronašla kraj zločestog dečka hrvatskog nogometa.