Knjiga Katie Nicholl "The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown" sugerira da je na njihovom prvom zajedničkom javnom angažmanu "Meghan bila zvijezda četvorke. Bila je uglađena, strastvena i duhovita, koristeći sve svoje vještine izbrušene na TV-u da se predstavi". Izvor je otkrio da su tadašnji Cambridgei morali bili prisiljeni "poboljšati svoju igru".