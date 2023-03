Kada je postala dio kraljevske obitelji, Meghan Markle je bila svjesna da će joj se život drastično promijeniti, ali nije očekivala da će biti toliko drugačiji. Kao i princeza Kate koja se udala za princa Williama, vojvotkinja od Sussexa je morala slijediti kraljevske protokole nakon udaje za princa Harryja.

Međutim, Meghan nije bila u mogućnosti osvojiti srca članova kraljevske obitelji na isti način kao Kate. U novoj knjizi Toma Quinna, Gilded Youth An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, radnica Kensingtonske palače opisala je Meghaninu borbu s kraljevskim pravilima.

Radnica je rekla: 'Mislim da u cijeloj povijesti nije postojala veća razlika između onoga što je netko očekivao kada je postao član kraljevske obitelji i onoga što je otkrio da je to stvarno tako. Bila je silno razočarana.'

Meghan je shvatila da je kraljevski establišment tretira na neprimjeren način jer nije bila kraljevske krvi, što je nešto s čime se i Kate suočavala. Ipak, Kate se s tim bolje nosila jer nije imala Meghanine ambicije.

Stavove člana osoblja podržava jedan od Meghaninih bivših savjetnika, koji tvrdi: 'Meghan je mrzila da je kontrolira kraljevski protokol.'

Dodali su: 'Činjenica, na primjer, da u palači Kensington kraljevski članovi moraju unaprijed najaviti kada napuštaju palaču i kamo idu.

Tvrdi da je Meghan ovo pravilo smatrala 'glupim' - ali naglašava da ga palača smatra 'apsolutno bitnim'.

Bivši savjetnik je rekao: 'Mislim da se Charles slaže s Meghan u mnogim točkama - smatrao je da je veći dio protokola glup, ali teško ga je promijeniti.

William je to prihvatio, zbog čega su George, Louis i Charlotte tako konvencionalni i izgledaju kao nešto iz 1950-ih.'

'Meghan želi nešto drugačije od ovoga za svoju djecu - ona želi američku slobodu te da njezina djeca rade i govore što žele i idu gdje žele.'

Podsjetimo, u siječnju 2020. godine, Harry i Meghan su iznenadili svijet objavom da se povlače iz kraljevske obitelji i žele postati financijski neovisni. Njihova odluka se najviše odnosila na smanjenje kraljevskih obaveza i želju da žive život izvan javnosti i medija.

Nakon dugih pregovora s kraljevskom obitelji, Harry i Meghan su se dogovorili da će zadržati svoje kraljevske titule, ali da neće aktivno obavljati kraljevske dužnosti. Također su odlučili živjeti u Kanadi i Sjedinjenim Državama, što je dodatno izazvalo kontroverze.

U ožujku 2020. godine, Harry i Meghan su službeno napustili kraljevsku obitelj i preselili se u Los Angeles. Nakon toga, par je potpisao nekoliko unosnih ugovora za produkciju filmova i TV emisija, te su pokrenuli svoju vlastitu neprofitnu organizaciju.