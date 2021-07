BILO JE SAMO PITANJE VREMENA / Karleuši na koncertu izvirilo međunožje iz očito premale haljine - i to pred očima njezina supruga Duška

Brak Jelene Karleuše i Duška Tošića stalno je pod povećalom javnosti. Mediji pišu da postoje trzavice u braku, no oni su opet dokazali da to nije istina. Naime, Duško je došao na koncert svoje supruge Jelene na splavu Port u Beogradu i pružio joj podršku. U jednom intervjuu je istaknula da iako se znaju posvađati, i dalje uspješno plove bračnom lukom. “Dušku sam pružila bezbroj novih šansi, mi žene smo tolerantnije i veće budale, nisam sigurna da bi on bio spreman za to. Vjerujem kako supružnici trebaju ostati u braku zbog djece, ma kakav god on bio,” izjavila je pjevačica.