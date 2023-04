Smrt je potvrdio njegov glasnogovornik Ken Sunshine. Umro je od zatajenja srca.

Belafonote je 1950-ih glumio u filmovima s rasističkim temama, a početkom 1960-ih surađivao s Martinom Lutherom Kingom Jr. u pokretu za građanska prava.

Bio je pokretačka snaga iza projekta pjesme "We Are The World" za borbu protiv gladi u Etiopiji 1980-ih. Pjesmu su izvodili Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles i Diana Ross i prikupila je milijune dolara.

Također se borio protiv aparthejda u Južnoafričkoj Republici i korodinirao prvi Mandelin posjet SAD-u.

Belafonte je jednom rekao da je bio u neprestanoj pobuni potaknut ljutnjom.

"Moramo biti dijelom bilo kakve pobune koja pokušava promijeniti sve ovo", rekao je za The New York Times 2001. "Ljutnja je potrebno gorivo. Pobuna je zdrava."

U intervjuu 2011. rekao je da je aktivist bio puno prije nego je postao umjetnik.

Belafonte je rođen 1927. u Harlemu, a rano djetinjstvo proveo je na Jamaici odakle mu potječe obitelj.

Zgodan i uglađen, na početku karijere bio je poznat kao "Kralj Calypsa". Bio je prvi Afroamerikanac koji je nastupao u brojnim poznatim noćnim klubovima.

Obišao je svijet kao veleposlaik UNICEF-a, a 1987. je osnovao zakladu za AIDS. Godine 2014. dobio je nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti za humanitarni rad.

Tijekom posjeta Venezueli u siječnju 2006. rekao je da je američki predsjednik George W. Bush "najveći terorist na svijetu", a američko Ministarstvo domovinske sigurnosti usporedio je s nacističkim Gestapom.

Antologija njegove glazne objavljena je 1. ožujka 2017. u povodu 90. rođendana.

Za časopis Rolling Stone rekao je da je glazba za njega bila sredstvo za borbu protiv nepravdi u svijetu.

Otac mu je bio alkoholičar koji je napustio njega i majku. Snagu mu je dala majka, neobrazovana domaćica, koja je u njega usadila aktivistički duh. "Učila nas je da se nikada ne predajemo, da nikada ne popuštamo, da se uvijek odupiremo ugnjetavanju", rekao je za časopis Yes!

Tijekom Drugog svjetskog rata služio je u mornarici, što mu je dalo sigurnost pošto je napustio srednju školu.

Nakon rata učio je glumu s Marlonom Brandoom i Sidneyjem Poitierom. Nastupao je na Broadwayju i dobio Nagradu Tony.

Njegov treći album "Calypso" postao je prvi album jednog izvođača koji je prodan u više od milijun primjera. Zvijezda je postao pjesmom "Banana Boat" o karipskim lučkim radnicima.

Godine 1959. počeo je producirati filmove. S Poitierom je producirao "Buck and the Preacher" i "Uptown Saturday Night." Godine 1984. producirao je "Beat Street", jedan od prvih filmova o hip-hop kulturi.

Belafonte je bio prvi afromamerički izvođač koji je nagrađen Emmyjem 1960. Osvojio je i Grammyje 1960. i 1965. te Grammy za životno djelo 2000. Godine 1994. dobio je Nacionalnu medalju za umjetnost.

Ženio se tri puta. S prvom suprugom Marguerite Byrd imao je dvoje djece, uključujući glumicu Shari Belafonte. Imao je dvoje djece i s drugom suprugom Julijom Robinson, bivšom plesačicom.