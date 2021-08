Charlie Watts, bubnjar Rolling Stonesa, preminuo je u 81. godini života. Njegov agent otkrio je kako je legendarni glazbenik "mirno preminuo u utorak u londonskoj bolnici okružen obitelji".

"Charlie je bio voljeni suprug, otac i djed, član Rolling Stonesa i jedan od najvećih bubnjara njegove generacije", dodao je Bernard Doherty u svom priopćenju.

U kultnom rock bendu svirao je više od 50 godina.

Inače, nedavno je objavljeno kako će Watts preskočiti američku turneju kako bi se oporavio od operacije srca. Bubnjar se 2004. liječio od raka grla.

Iako je bio veliki ljubitelj jazza, Watts je pomogao Rolling Stonesima da u 60-ima dopru do milijuna s klasicima poput "(I Can't Get No) Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" i "The Last Time".

Tužna vijest potvrđena je i na službenom Twitter profilu Rolling Stonesa, a članovi benda, kao i Wattsova obitelj zamolili su za razumijevanje i privatnost u ovom teškom periodu.