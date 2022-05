Ray Liotta, glumac najpoznatiji po ulozi u filmu "Dobri momci", umro je u 68. godini, piše Vanity Fair. Glumac Ray Liotta je umro u snu u Dominikanskoj Republici gdje je snimao novi film.

Vijest je potvrdila njegova glasnogovornica Jennifer Craig. Još uvijek je bio vrlo aktivan i u vrijeme smrti radio je na tri filma. Iza sebe je ostavio kćer Karsen Liottu, također glumicu.

Duga karijera

Njegova filmska karijera trajala je pet desetljeća. Osim u hvaljenom filmu Goodfellas, Liotta je također glumio u proslavljenim filmovima uključujući Cop Land i Field of Dreams.

Posljednjih godina doživio je ponovni rast popularnosti, pojavljujući se u projektima kao što su Sopranos The Many Saints of Newark, u kojem je igrao dvije uloge i film Noah Baumbach Bračna priča.

Teško djetinjstvo

Rođen je u New Jerseyju 18. prosinca 1954. te je bio posvojen u dobi od šest mjeseci, nakon što je napušten u sirotištu.

Kasnije je za Esquire rekao: “Usvojen sam tako da zapravo ne znam što sam. Smatram da su moja majka i otac Talijani i Škoti. Pronašao sam svoju rođenu majku i ona je rekla da je mješavina nečega, a kad sam pitao što je moj tata, nije htjela ni pričati o tome. Kao da se nikada nije ni dogodilo.”

Liotta je odrastao u New Jerseyju prije nego što se preselio u New York te na kraju u Los Angeles kako bi nastavio glumačku karijeru. Liottina prva filmska uloga bila je u The Lonely Lady 1983. godine. Njegov pravi proboj dogodio se 1986. u filmu Jonathana Demmea Something Wild. Liotta je bio nominiran za nagradu za najboljeg sporednog glumca na Zlatnom globusu za svoju izvedbu.