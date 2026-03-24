U 54. godini umrla stručnjakinja za veze australske verzije showa 'Brak na prvu' Mel Schilling

Stručnjakinja za odnose iz australske i UK verzije reality emisije "Married at First Sight" (hrv. "Brak na prvu"), Mel Schilling, preminula je u 54. godini, objavila je njezina obitelj.

Australskoj savjetnici za veze 2023. dijagnosticiran je rak debelog crijeva, a početkom ove godine otkrila je da se bolest proširila i na mozak, piše The Guardian.

Prema objavi na njezinom Instagram profilu, Schilling je preminula u utorak. U dirljivoj poruci obitelj je navela: „Melanie Jane Brisbane-Schilling danas je preminula u miru, okružena ljubavlju.“ U posljednjim trenucima, unatoč teškom zdravstvenom stanju, uspjela je šapnuti poruku svom partneru i kćeri Maddie. „Taj trenutak savršeno opisuje našu Melsie – i tada je mislila samo na nas“, stoji u izjavi.

Obitelj ju je opisala kao iznimno snažnu ženu koja je postala majka i televizijska zvijezda u 42. godini te uspješno balansirala obje uloge. Tijekom dvije godine liječenja, uključujući kemoterapije i zračenja, pokazivala je nevjerojatnu hrabrost, suosjećanje i ustrajnost, a pritom nije propuštala snimanja emisije.

„Za većinu je bila Mel Schilling – zaštitno lice showa-a i kraljica reality televizije. Za nas je bila nevjerojatna majka, uzor i srodna duša“, poručila je obitelj, zahvalivši svima na podršci iz cijelog svijeta.

U objavi su istaknuli i koliko je život krhak te pozvali ljude da ga žive punim plućima i cijene svoje bližnje.

Schilling je ranije ovog mjeseca otkrila da se bolest proširila i da liječnici više nemaju mogućnosti liječenja. Tijekom snimanja emisije prošla je 16 ciklusa kemoterapije, a potom i radioterapiju. Nedavno je najavila i povlačenje iz australske verzije emisije nakon 12 sezona u ulozi stručnjakinje.

