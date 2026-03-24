FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BITKA S RAKOM /

U 54. godini umrla stručnjakinja za veze australske verzije showa 'Brak na prvu' Mel Schilling

U 54. godini umrla stručnjakinja za veze australske verzije showa 'Brak na prvu' Mel Schilling
×
Foto: James Shaw/Shutterstock Editorial/Profimedia

Australskoj savjetnici za veze 2023. dijagnosticiran je rak debelog crijeva, a početkom ove godine otkrila je da se bolest proširila i na mozak

24.3.2026.
14:21
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Stručnjakinja za odnose iz australske i UK verzije reality emisije "Married at First Sight" (hrv. "Brak na prvu"), Mel Schilling, preminula je u 54. godini, objavila je njezina obitelj.

Australskoj savjetnici za veze 2023. dijagnosticiran je rak debelog crijeva, a početkom ove godine otkrila je da se bolest proširila i na mozak, piše The Guardian. 

Prema objavi na njezinom Instagram profilu, Schilling je preminula u utorak. U dirljivoj poruci obitelj je navela: „Melanie Jane Brisbane-Schilling danas je preminula u miru, okružena ljubavlju.“ U posljednjim trenucima, unatoč teškom zdravstvenom stanju, uspjela je šapnuti poruku svom partneru i kćeri Maddie. „Taj trenutak savršeno opisuje našu Melsie – i tada je mislila samo na nas“, stoji u izjavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obitelj ju je opisala kao iznimno snažnu ženu koja je postala majka i televizijska zvijezda u 42. godini te uspješno balansirala obje uloge. Tijekom dvije godine liječenja, uključujući kemoterapije i zračenja, pokazivala je nevjerojatnu hrabrost, suosjećanje i ustrajnost, a pritom nije propuštala snimanja emisije.

„Za većinu je bila Mel Schilling – zaštitno lice showa-a i kraljica reality televizije. Za nas je bila nevjerojatna majka, uzor i srodna duša“, poručila je obitelj, zahvalivši svima na podršci iz cijelog svijeta.

U objavi su istaknuli i koliko je život krhak te pozvali ljude da ga žive punim plućima i cijene svoje bližnje.

Schilling je ranije ovog mjeseca otkrila da se bolest proširila i da liječnici više nemaju mogućnosti liječenja. Tijekom snimanja emisije prošla je 16 ciklusa kemoterapije, a potom i radioterapiju. Nedavno je najavila i povlačenje iz australske verzije emisije nakon 12 sezona u ulozi stručnjakinje.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s hrvatskim odvjetnikom kojem je Chuck Norris slao pisma: 'Bio je naš kolega' 

Brak Na PrvuRealityTv Show
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike