Glumica Marijana Mikulić (42) na Valentinovo je otvorila dušu putem Instagrama, prisjetivši se preminulog brata kojem bi bio rođendan. Objavila je fotografiju s Jaruna dok šeta pored jezera, a u ruci drži jednu tratinčicu.

Osim što je bratu čestitala njegov nebeski rođendan, čestitala je i svojoj baki Šimi.

"Već četvrt stoljeća Valentinovo mi nije što je bilo. Moj brat Ivan bi danas slavio 40. Slavi on sigurno, gore negdje iznad oblaka. S babom Šimom Koja isto danas ima rođendan", započela je u objavi.

Suprug ju oraspoložio

Nakon toga je spomenula kako je neraspoložena na samo Valentinovo, a kako tvrdi njezin suprug je činio sve kako bi ju oraspoložio.

"Ja sam danas cijeli dan nikakva. Nisam za ljude i društvo, a moj muž se trudio na sve načine razumjeti sva moja raspoloženja i nijanse izraza lica, i sve napraviti da mi bude bolje. I tako Valentinovo opet ima smisla.. Hvala mužinjo. Aj lav ju tu", napisala je.

Nakon emotivne poruke, čestitala je rođendan svojoj baki i bratu.

"Sretan rođendan Iko i baba Š", napisala je.

Brojni pratitelji podržali su ju u komentarima te joj preporučili da bude jaka.

"Razumljivo...bol ostaje...ali ostaje i ljubav...ostaje u našim srcima i u našim postupcima", "Sretan im rođendan! Drži se čelična lady!", "Sretan rodjendan s Andjelima", pisali su joj.

Prisjetila se uspona i padova

Podsjetimo, Marijana često objavljuje objave s emotivnim porukama. Tako se i povodom Nove Godine prisjetila svi uspona i padova 2023.

"Svega je bilo. Uspona, padova, privatno i poslovno skokova do neba i padova na dno. Mnogo je odnosa i onog što sam smatrala prijateljstvima nekako nestalo s dijagnozom, a 2023. je to dobro pomela do kraja. Lagala bih kad bih rekla da nije bilo bolnih rezova, ali vjerujem da je sve kako treba biti Uvijek je tako", započela je svoju objavu, a onda se zahvalila svima.

