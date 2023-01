Suzanu Mančić je život često stavljao pred teška životna iskušenja, dogodilo joj se sve loše što je moglo, ali poznata voditeljica i dan danas čvrsto stoji na nogama, i svu tugu ponosno nosi i fokusira se samo na pozitivne uspomene. Suzana je u iskrenoj ispovijesti za “Blic” pričala o djetinjstvu, smrti roditelja, tri pobačaja i gubitku dostojanstva nakon curenja kućnog pornića u javnost, koji joj je najteže pao.

"Sretnih trenutaka je u životu jako malo i treba ih prepoznati i uživati u njima. Čini mi se da sam sreću vukla za rukav. Naravno, nesreća je neizbježna. Od malih nogu sam imala trenutke kada bi me koža boljela od straha ako zakasnim 10 minuta kući jer me čeka tata. Bio je strašan i jako strog. Kasnije su se nizali loši trenuci, nije bilo ništa strašno. Recimo, simpatično je za jednu mladu djevojku, da mi je najstrašniji rođendan bio kada sam napunila 23 godine. Sa 23 godine pretpostavka je bila, da ćemo tada završiti gimnaziju, pa fakultet, pa se zaposliti, poslije ide udaja, rađanje djece i to je kraj života", rekla je.

"Karijera koju sam imala, imam je i sada, ali sam prije svega bila jugoslavenska zvijezda. Sve što ti se treba dogoditi, dogodi ti se. Ostavi te dečko pred vjenčanje, ostaneš bez roditelja, udaš se pa želiš djecu, pa sina izgubiš za dva sata. To su sve teški trenuci koji prate svako živo biće. Treba se pomiriti s gubitkom, to je velika stvar. Kada te bace, kada padneš u blato, moraš duboko udahnuti, da shvatiš tko si, šta si, da ustaneš i nastaviš dalje", zaključila je.