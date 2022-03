Šira hrvatska javnost upoznala je pjevačicu Oliveru Matijević u showu "Gospodin Savršeni", koji je krenuo prije koji tjedan na RTL-u. Ona se u showu bori za naklonost Tonija Šćulca.

Nekoć je pjevala rock glazbu, a potom je prešla u turbofolk vode. "Da, moj je glazbeni put malo čudan, ali i težak. Ponosna sam na sve što sam postigla do danas jer sam sve sama napravila, bez ičije pomoći. Iskreno, kod mene ima puno ludih situacija, ali ne bih izdvajala nijednu kao najluđu", rekla je Olivera za 24sata.

Godine 2018. natjecala se u "Zvezdama Granda". Žiri nije ostao oduševljen njezinom izvedbom pjesme "Posljednji let" koju inače pjeva Seka Aleksić. Olivera je zapjevala, a na licima žirija je bio izraz nezadovoljstva.

"Je li vi čujete ovo?", upitala je Karleuša kolege u žiriju. Marija Šerifović joj je nezainteresirano rekla da čuje i nastavila gledati u mobitel.

"Daj, bre, dalje, gasi to", rekla je Jelena.

Nikome se nije svidio njezin nastup

Pustili su je da završi prvu pjesmu, a onda su upalili "panic teaser" - sirenu koja označava da je za nju nastup završen.

Također je šokirala i odabirom odjeće. Za nastup je obukla dugu prozirnu haljinu, ispod koje je imala bodi u boji kože. Djelovala je kao da je gola.

Zadranka je pozornost tabloida privukla kada je prohodala s pjevačem Darkom Lazićem. Upoznali su se u Beču, a nakon što je Lazić prekinuo dugogodišnju vezu s majkom njegovog djeteta, Marinom Gagić, mnogi su smatrali da je za to kriva upravo ova pjevačica koju zbog oblina nazivaju hrvatskom Kim Kardashian.

Srpski Espreso je čak objavio i prepiske njihovih poruka. "Pa dobro, kada će ova farsa s Marinom završiti. Ovo je već smiješno, a obećao si mi", navodno je pisala Olivera, a Darko joj je navodno odgovorio na to: "Sačekaj još malo. Nakon Pule ću završiti s njom. Ona je dijete, ništa ne zna. To je zbog novinara dobro".

Vatreni uživaju u njezinim nastupima

Pjevala je na privatnim zabavama Domagoje Vide i Darija Srne, a s prvim strijelcem Rijeke i HNL-a Josipom Drmićem snimila je i duet za pjesmu "Zašto mi to radiš". "Nije nikakva tajna da nogometaši slušaju narodnjake, zna se da oni to vole. Bruno Petković me voli slušati, često je znao dolaziti u zagrebački klub Urnebes. Njega i osobno poznajem, jako je drag momak", rekla je Olivera za Slobodnu Dalmaciju.

32-godišnja pjevačica već 15 godina živi u Zadru gdje ju je, kaže, dovela ljubav. "Osjećam se kao prava Dalmatinka, ne bih mijenjala Zadar ni za što", otkrila je Olivera. Kada nije u Zadru, žari i pali diskotekama Austrije, Švicarske, Njemačke i Hrvatske.

Olivera je jednom prilikom priznala da joj je najveća najpojnica koju je dobila bila 5000 eura. "Bilo je to u jednoj diskoteci u Austriji od veselog društva koje se malo opustilo. Živim isključivo od glazbe i može se zaraditi", priznala je.

Pjevačica je jako popularna na Instagramu, na kojem broji više od 100 tisuća pratitelja, a najčešće objavljuje svoje golišave fotografije. Priznala je da koristi botoks.

"Na meni je apsolutno sve prirodno, od glave do pete! Ni guza, ni grudi, ni lice... Ništa od toga nije umjetno. Jedino jednom godišnje filerima povećam usne zato što je to postalo trend. Jedno sam vrijeme pretjerala pa sam išla na razgradnju i brzo se dovela u normalno stanje", kazala je.

Kaže da atraktivnim ženama nije lakše u životu. Nerijetko je osjetila zavist žena na vlastitoj koži, a otkrila nam je kako se nosi s tim.

"Naravno da osjećam zavist žena, stalno to osjetim, ali ne dotiče me. Da, smatram da je atraktivnim ženama puno teže u životu jer smo izložene konstantnim komentarima onih ljubomornih i zavidnih, a uz to se od nas puno više očekuje u svakom pogledu", rekla je Olivera za 24sata.