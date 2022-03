Janet se nakon spoja s Tonijem vratila u kuću i odlučila ostalim djevojkama prepričati kako joj je bilo, piše RTL.

"Nisam osjetila ljubomoru, nego nešto s Oliverine strane, baš je na neki ružan način morala iskomentirati većinu mojih argumenata", rekla je Janet. Naime, dok je ona prepričavala driftanje u Novom Marofu, Olivera je okretala očima.

Ljubomora se pojavila i kod Amre kojoj nije bilo lako slušati o njenom spoju. Danijela ju je pitala je li bilo poljupca, Janet je rekla da je bilo prilike, ali da joj je prerano za to.

'Ja joj ništa ne vjerujem'

"Joj, sve neke djevice u kući", komentirala je Olivera. Pitala je Janet je li Toni sad ipak njezin tip muškarca s obzirom da je ranije govorila suprotno.

"Kad sam ja rekla da Toni nije moj tip? Ja sam rekla da je moj đir, da je moj tip, dječački tip", rekla je Janet. "Od svega što je ispričala, ja joj ne vjerujem ništa", rekla je Olivera.

"Ne znam čemu te glume i to. Ako kažeš nešto, sve se vodi na to - nisam ja rekla. Što sam ja, degen? Ja sve vidim tko što kaže u ovoj kući, onda mi to ide na živce kad se prave da nitko ništa nije rekao", završila je Olivera.