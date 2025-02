Priscilla otkrila kako je saznala za Elvisovu nevjeru: 'Shvatila sam da živi drugi život'

Na panelu u MegaCon Orlandu 79-godišnja Priscilla Presley ispričala je kako je bilo teško živjeti u braku pod svjetlima slave, dok je njen suprug Elvis stalno bio okružen ljudima.

"Bilo je teško naviknuti se na sve te momke, ne samo na Elvisa, nego i na sve ostale. Oni su bili takvi, voljela sam ih sve, ali to je bio svijet muškaraca, a ja sam bila jedina žena", ispričala je.

Foto: Profimedia Elvis i Priscilla Presley

Trenutak kada je otkrila za Elvisove nevjere

Priscilla je rekla da su situaciju dodatno zakomplicirale Elvisove obveze nakon 1967. godine, piše People.

"Često je bio odsutan... i čula bih razne priče. Ono što me dotuklo bilo je to što smo imali kuću u Palm Springsu pa sam odlučila otići provjeriti poštu i uvjeriti se da je kuća u redu", objasnila je.

Dok je vadila poštu iz sandučića, počela je pregledavati pisma. Ispričala je da su mnoga glasila ovako: "Elvis, hvala ti na pozivu. Charlie Hodge (Elvisov najbolji prijatelj) zamolio me da dođem, i jako mi je drago što si pozdravio mene i moje prijateljice."

A neka pisma bila su i eksplicitnija. "Elvis, imala sam najbolju noć s tobom. Hvala ti puno," prisjetila se Priscilla jedne poruke. Priznala je i da je u tom trenutku pomislila: "Oh, Bože, postaje sve gore."

Foto: Profimedia Priscilla Presley

"Shvatila sam da on živi drugi život i nisam to mogla podnijeti. Svaki put kad bi išao u Vegas ili čak u Palm Springs, bilo je teško", priznala je. No, unatoč bračnim problemima, Priscilla je s ljubavlju govorila o vremenu koje je provela s Elvisom.

"Bio je poznat, pun ljubavi, prekrasan muškarac, ali jednostavno nisam mogla podnijeti taj život. To nije bio dobar život za mene", rekla je i dodala da su, unatoč razvodu 1973. godine, ostali bliski prijatelji.

Zatim je nastavila: "I dalje smo održavali naš odnos. Da, dolazio je kod mene bez najave, a ja sam u tom trenutku bila s nekim. Hvala Bogu, bilo je 2 ujutro, znala sam tko je pa sam brzo otišla do vrata prije nego što je zazvonio. Naravno, ušao je, otišli smo u kuhinju i razgovarali nekoliko sati."

Nakon pravne bitke koja je započela nakon smrti Priscilline kćeri, Lise Marie, u siječnju 2023., Priscilla i njezina unuka Riley Keough postigle su nagodbu u vezi s ostavštinom preminule pjevačice u svibnju iste godine, a sud je službeno odobrio dogovor u studenom 2023.

Nakon postizanja nagodbe, Priscilla je za People izjavila da je obitelj Presley jača nego ikad.

"Zadovoljni smo što smo ovo riješili zajedno. Obitelj i ja nadamo se da će nam ljudi omogućiti privatnost kako bismo mogli tugovati za Lisom Marie i provesti vrijeme zajedno. Volimo vas, a obitelj Presley je sada jača nego ikad", stoji u izjavi.

