Tuga u Hollywoodu: Preminula kći poznatog glumca, otkriven uzrok smrti

Glumica i producentica Susan Kendall Newman, kći slavnog Paula Newmana, preminula je 2. kolovoza 2025. nakon dugotrajnih zdravstvenih problema u 72. godini života, prenosi britanski The Sun.

Foto: Universal Pictures/afp/profimedia

Susan je karijeru započela na kazališnim pozornicama na Broadwayu i u manje formalnim produkcijama, a potom je glumila i u nekoliko filmskih ostvarenja. Među najpoznatijim ulogama je bila u filmu "I Wanna Hold Your Hand" gdje je utjelovila jednu od tinejdžerica željnih da vide Beatlese.

Kasnije se okušala i u producentskom radu, osobito u televizijskim adaptacijama klasičnih kazališnih djela. Za produkciju The Shadow Box, u kojoj je surađivala s ocem, primila je nominaciju za Emmy. Također je producirala seriju audio‑knjiga klasika prilagođenih djeci za što je dobila Grammy nominaciju u kategoriji najboljeg govornog albuma za djecu.

Također je bila poznata i po svom angažmanu u humanitarnim i društvenim projektima — bila je aktivistica i filantropkinja, i posvetila se radovima na polju građanskih prava, obrazovanja, očuvanja okoliša te antiratnih inicijativa.

POGLEDAJTE VIDEO: AI glumica napravila paniku u Hollywoodu, donosimo reakciju iz Hrvatske: 'To je kontra čovjeka'