Glumica Sienna Miller (41) je privukla pažnju mnogih svojom odjevnom kombinacijom na modnom događaju Vogue World: London.

Trudna glumica se pojavila u neobičnom outfitu. Nosila je bijelu suknju koja materijalom podsjeća na šlag i naborani top u kojem je istaknula veliki trudnički trbuh. Dvodijelni kostim upotpunila je visećim naušnicama, a na nogama je nosila crne najlonke i cipele na petu.

Podsjetimo, glumica čeka dijete s 15 godina mlađim dečkom, Olijem Greenom (26). Par je u vezi od veljače 2022., a od tada su nerazdvojni.

Sienna je bila zaručena 2004. za glumca Judea Lawa, a do oltara nisu uspjeli doći jer je Law bio nevjeran. No, vratili su se jedno drugome i opet se zaručili 2010. te prekinuli nakon godinu dana. Nakon Judea, glumica je od 2011. do 2015. bila u vezi s glumcem Tomom Sturridgeom s kojom ima kći Marlowe.

