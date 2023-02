Hilary Swank nije skrivala oduševljenje kada je u listopadu prošle godine saznala da sa svojim suprugom Philipom Schneiderom čeka blizance.

"Ima nešto što sam jako dugo čekala i to je moja iduća novost - bit ću mama. Dolazi dvoje djece, ne mogu vjerovati", rekla je 49-godišnja Hillary u emisiji Good Morning America.

Poručila je da se osjeća odlično, no našalila se kako joj je sva odjeća počela biti tijesna. "Ovo je veliki blagoslov i apsolutno čudo", zaključila je na kraju.

Ipak, brojni su iskoristili priliku da se narugaju s njenim godinama.

"Nemaš li ti, kao, 50 godina? Bit ćeš u 70-tima kada ti djeca budu završila fakultet. Možda nećeš doživjeti ni njihovo vjenčanje", napisao je ogorčeni komentator.

No, Hilary se na to nimalo ne obazire. Štoviše, novom je objavom otkrila što misli o takvim komentarima.

"Pećnica se zagrijava, tijesto počinje rasti", napisala je glumica uz fotografiju.

Prethodno je otkrila zašto je toliko dugo čekala da se odluči na majčinstvo.

"Imala sam karijeru i nisam imala pravu vezu sve do … prije četiri godine, i svi elementi su se trebali spojiti i biti ispravni. To je nešto o čemu sam razmišljala još kao mlada djevojka. To mi je bilo na umu, tako da je lijepo biti ovdje i samo biti trudna", rekla je.

Nedavno je podijelila i video iz teretane u kojem je pokazala da joj trenirati s "dva pomoćnika" ne predstavlja nikakav problem.

Prema pisanju stranh medija, termin rođenja njenih blizanaca pasti na datum rođenja njenog pokojnog oca Stephena koji je preminuo u listopadu 2021. godine.

"Predivno, sve se posložilo. Moj otac je bio jedna od meni najdražih osoba. To je poput odavanja počasti njegovom životu, time što će se roditi na njegov rođendan. Bio bi sretan i vrlo uzbuđen zbog mene. Htio je da imam sve što želim u životu i znam da bi bio sretan zbog toga što sam ja jako sretna", rekla je Swank.