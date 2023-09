Srpski glumac Sergej Trifunović (51) u posljednjih par dana u centru je pozornosti zbog incidenta u Splitu. Glumac je priveden nakon što je šetao psa bez povodca i brnjice na plaži, a potom i na ulici. Sergej je izvrijeđao splitske policajce, zbog čega mu je zabranjen ulazak u Hrvatsku i EU na godinu dana.

Nekada davno ljubio hrvatsku manekenku

Što se tiče njegova ljubavnog života, zanimljivo je to što je Trifunović bio u vezi s hrvatskom manekenkom Kristinom Sajko koju su započeli 2006. Iako se tada veza činila idiličnom, par je prekinuo već nakon par mjeseci. Nakon prekida su ostali prijatelji, no opet su ušli u vezu. Ni to nije dugo trajalo, prekinuli su opet nakon kratkog razdoblja.

Tko je Kristina Sajko?

Kristina je pobijedila u američkom showu "Project Runway" nakon čega se posvetila obiteljskom životu. Ostvarila je bogatu manekensku karijeru, a 2010. se potpuno povukla iz javnosti. Udala se za splitskog poduzetnika Luku Dvornika s kojim ima sina Roka i kćer Tiju, a zajedno žive u Americi. O povratku u Hrvatsku govorila je ranije za Story.

"Nekada jesam, ali ne više. Više od pola svog života sam u Americi, cijeli svoj adolescenski život, i odvikla sam se od Hrvatske. Amerika je moj dom. Tu su mi djeca rođena i za njih je Amerika jedini dom koji poznaju. Roko u zadnje vrijeme priča da bi volio ići u Hrvatsku u srednju školu, da iskusi život tamo i savlada jezik, ali da bi se svakako vratio u Ameriku na fakultet. Nije to loša ideja, vidjet ćemo. Nekada sam razmišljala da bih se voljela vratiti u Hrvatsku u penziji, ali što ću u Hrvatskoj ako su mi djeca u Americi?! I oni će se jednoga dana vjenčati i imati svoju djecu. Želim im biti blizu", ispričala je Kristina.

