'Tresem se': voditeljica Tatjana Jurić otkrila kako su na prijevaru ušli u njezin dom

Voditeljica Tatjana Jurić (41) nedavno je javno podijelila neugodnu priču o tome kako je agentica za nekretnine, koja prodaje stan uz njezin, na prevaru ušla u njezin dom i dovela nepoznate ljude na razgledavanje. Iako je Tatjana jasno rekla da nikome ne dopušta ulazak bez njenog pristanka, situacija je eskalirala, a voditeljica je bila duboko uznemirena.

Kako je sve počelo?

Sve je krenulo telefonskim pozivom agentice koja je željela vidjeti tlocrtni raspored stana. Tatjana joj je tada pristojno ponudila nacrte, ali je odbila da itko uđe u njen stan. No, ubrzo je saznala da je agentica ipak došla u stan - i to sa skupinom nepoznatih ljudi koje je pozvala na razgledavanje. Neposredna rođakinja, koja sada živi u stanu, obavijestila ju je o situaciji, tvrdeći da je agentica tvrdila kako je sve dogovorila s Tatjaninim ocem.

Laži i isprike

Voditeljica je nazvala agenticu, no ona se nije javljala na pozive, što je samo dodatno pojačalo njezin stres. “S didom se niste mogli dogovoriti, a sa mnom sigurno niste. Doveli ste mi u zabludu nećakinju, doveli ste nepoznate ljude u moj stan bez mog pristanka. To je potpuno nedopustivo,” izjavila je Tatjana. Iako joj se agentica kasnije ispričala, osjećaj povrijeđenosti i dalje traje. “Još se tresem. Nije samo stvar u tome što su ušli, nego u tome da su me pokušali prevariti i dovesti moju nećakinju u zabludu,” dodala je.

Pratitelji traže oštrije mjere

Brojni pratitelji u komentarima složili su se da bi Tatjana trebala ozbiljnije reagirati i pravno se zaštititi. “Ja bih odmah kontaktirala policiju,” jedan je od najčešćih savjeta. Drugi su komentirali: “Isprika nije dovoljna, trebalo bi uključiti odvjetnika i vlasnika agencije.” Pojavile su se i poruke podrške te upozorenja da takve situacije mogu eskalirati i završiti još gore ako se na vrijeme ne reagira.

Zašto je ovakva situacija ozbiljna?

Ulazak nepoznatih osoba u nečiji dom bez pristanka krši temeljno pravo na privatnost i sigurnost. Voditeljica je ovim primjerom ukazala koliko je važno biti oprezan i jasno postaviti granice. Ovakve situacije ne smiju se banalizirati, jer stvaraju osjećaj nesigurnosti i mogu imati teže posljedice ako se ne reagira pravodobno.

Tatjana Jurić pozvala je sve da obrate pažnju na svoje domove i privatnost te da ne pristaju na nejasne dogovore ili manipulacije.

