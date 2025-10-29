'Trebaš li prekinuti s dečkom koji ti se nekad ne javlja?': Žanamari dijeli ljubavni savjet

Pjevačica Žanamari Perčić (44) na Instagram profilu objavila je video u kojem je podijelila ljubavni savjet. "Trebaš li prekinuti s dečkom koji ti se ne javlja neko vrijeme?", glasi pitanje na koje Žanamari ima opširan odgovor.

"Ne nužno, izgleda da ti je dečko dao dovoljno prostora za drugog dečka. Zašto ti večere nisu zauzete? Dao ti je točno onoliko prostora koliko ti treba da si pronađeš drugog muškarca", započela je Žanamari na Instagramu.

'Nestao je'

"Nisi ti kriva. Tvoje su večeri slobodne tako da se to zove imati društveni život. Dvoje može igrati tu igru, zar ne?", dodala je pjevačica.

"Nađi drugog dečka, to će ga trgnuti. Mobitel će ti svjetlucati kao božićno drvce od njegovih poruka. Kada vidi lakat od drugog lika na tvom storyju, sljedeći dan ti neće dati toliko prostora. Dakle, sljedeći put kad te vidi, ti si u Parizu s curama ili ne s curama. Ne znam jednostavno si u Parizu. Nisi ga čula neko vrijeme, pretpostavila si najgore pa si otišla tugovati u Pariz. Nisi ti kriva. Kako bi to mogla biti tvoja krivnja? Nije se javio, nestao je", zaključila je Žanamari.

