Domaći Pjevač Tony Cetinski je 10. veljače u Sarajevu trebao održati koncert povodom 40. godišnjice obilježavanja početka Zimskih olimpijskih igara, a njegov je koncert sada otkazan pa je na Facebooku ovu situaciju odlučio prokomentirati.

"Eto, da i mene netko zabrani ili ti ga otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U ugovoru jasno piše što i kako u slučaju otkazivanja ide. Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert koji dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan 31.5.2024., i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti s ovih prostora jer naša je deviza samo LJUBAV! Ovim koncertom ću sa svojom publikom obilježiti 35 godina svog djelovanja, a ulaznice kreću uskoro u prodaju.

Za koji dan, točnije 29.01. izlazi i dugo očekivani duet s mladim i izvrsnim pjevačem Adijem Šošem, tako da eto, sve se poklopilo da pjesmom jasno poručimo što mislimo o politici i predrasudama koje vladaju među narodima i usijanim glavama na ovim našim, vašim ili njihovim balkanskim prostorima", napisao je pjevač u svojoj objavi na Facebooku koju je zaključio sa stihovima njegovog novog dueta s kolegom Adijem Šošetom.

Nije važno gdje se moliš

Po kojoj Svetoj knjizi

Samo je važno dal si čovjek ili nisi!!

Navodni razlog otkazivanja je taj što gradonačelnica Benjamina Karić nije dala dopuštenje za financiranje koncerta, a povodom njegova otkazivanja koncerta, izjavu je dao i sami Tony cetinski, iako je Gradska uprava delegirala projekt prema Vladi Kantona Sarajevo.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Njegovi su fanovi ljuti zbog ove odluke te se mnogi slažu da je on jedan od najvećih umjetnika s ovih prostora.

"Kao Sarajka sam jako tužna i sramota me je u ime svih Sarajlija što smo dozvolili sebi ovakav blam. Sarajevo je uvijek bilo otvoreno za prijatelje Sarajeva, a ti si jedan od njih. Žalosno je što su došli neki divlji ljudi koji u naše ime donose odluke. Ja ti želim sve najbolje u životu, nastavi da pjevaš i da ljubav, jer to najbolje radiš! A mi ćemo se sramiti!

