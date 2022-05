Glazbenik i budući djed Tonči Huljić ne skriva sreću kada se spomene rođenje njegove prve unuke, a što točno priprema za veliki dan Hane i Petra Graše te u kakvim je odnosima s Danijelom Martinović, otkrio je srpskim medijima.

'Kada se oženiš, negdje si na pola života'

Tonči je za srpski Kurir otkrio da se veseli ulozi djeda te da Hana i Petar žive vrlo dinamično, kao da ne trebaju dobiti bebu za dva mjeseca.

"Veselim se što postajem djed, a imam i tremu istovremeno. Svi želimo doživjeti duboku starost, ali nam se ne sviđa činjenica da starimo. Kada se oženiš, negdje si na pola života, a gdje si onda kada postaneš djed?!", rekao je Tonči te je priznao da već dugo vremena želi unuče, no sada kada se to događa, priznaje da se ipak treba na sve to naviknuti.

'Svatko živi svoj život'

Tonči je priznao da za unuku priprema kuću na Krku, a otkrio je i to kako Hana podnosi trudnoću. "Imaju dinamičan život i žive kao da neće dobiti dijete za dva mjeseca", kaže Tonči i dodaje da veza Petra Graša i njegove kćeri Hane nije narušila odnos koji ima s Danijelom Martinović, Grašinom bivšom djevojkom.

"Sve im se nakupilo, svi smo bili zatečeni. Bili smo jako bliski i prije ovoga. Sve je ostalo isto sa svima, svatko živi svoj život", rekao je Tonči.

Osebujni Tonči još je otkrio da sprema novu pjesmu u kojoj će on glumiti djeda te da će to biti svojevrsna parodija na račun njega i njegova dugogodišnje prijatelja i zeta Petra Graše.