Glazbenik Tonči Huljić u lipnju će održati koncert prve pop skladbe pod nazivom "Misa Mediterana". Na tom koncertu pjeva i njegova kćerka Hana Huljić Grašo, koja je sudjelovala i u samom stvaranju ovog umjetničkog djela.

Nepoznato o poznatom Tončiju

Tonči je za IN Magazin otkrio dosad nepoznate detalje o sebi, otkrio je zašto je došlo do ideje da se odluči na tako veliki projekt te da sklada prvu pop misu na svijetu.

''Ne želim nikoga vući za rukav i uvjeravati ga moraš vjerovati u Boga i tako dalje. Svi oko mene su vjernici, crkva mi je prvi susjed'', započeo je svoj intervju Tonči Huljić.

Tonči je otkrio da je počeo "sam čitati neke znakove, počeo sam neke stvari primjećivati i onog trenutka kad shvatiš da nema slučaja - povjeruješ. Ne mogu kazati da sam bio takav do prije 10-12 godina, onda eto tako te obuzme i postaneš ovisnik, s vjere se ne možeš skinuti".

Uz to, Tonči je priznao da nema nikakav hobi te da je "nesposoban za normalan život": "Ja ne znam oguliti jaja skuhati jaja, pola jaja kad ogulim, pola bacim s tom korom, mene raduje samo raditi muziku'', zaključio je Tonči.

I Hana je dio svjetskog projekta

Glazbenik je otkrio da su mu obitelj i glazba sve na svijetu, a na izvedbi pop mise u Zagrebu trebala bi biti i njegova kći Hana koja se i skladala dio mise.

''Sigurno će biti i zato i jesmo stavili taj datum 25.6. da je to bar dva do tri tjedna prije porođaja, dio mise će sigurno pjevati. Misa je bila koncipirana za takav jedan specifičan glas kakav ona ima, ali evo našli smo alternaciju'', kaže Tonči za IN Magazin.

Naime, Tonči je također otkrio da Hana uopće nije zahtjevna trudnica: ''Ma ona je prekrasna u svakom smislu, ona ništa to, kao da se ništa ne događa".

Da nije bilo Vjekoslave...

Tonči je dugo priželjkivao postati djed, a ta želja ostvarit će mu se u srpnju, kad na svijet stiže unučica.

''Hana je malo zrelija iako je mlađa, žene su inače uvijek odgovornije i sklonije tome da postaju majke'', govori Tonči koji je već 30 godina u braku sa suprugom Vjekoslavom, s kojom odlično funkcionira i privatno i poslovno.

''Znam samo da nije bilo Vjekoslave da se vjerojatno nikad ne bih ženio, a tu priliku nisam smio propustiti'', kaže Tonči koji za sebe kaže da je hipohondar.

''Bogu hvala zdrav sam, malo otkazuju ono nešto amortizeri, ramena kao u starom auto, starom, ali dobro održavanom autu'', kaže te dodaje: ''Nisam samo hipohondar za sebe, nego za cijelu svoju obitelj sve stalno pazim, stalno sam nekako opterećen, stalno se nečega bojim, a to je nešto što ne bi trebalo, što ne ide s vjerom".