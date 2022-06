Tonči Huljić (60) je u pratnji zbora, orkestra i instrumentalista Madre Badesse na pozornici festivala Zagreb Classic na zagrebačkom Tomislavcu izveo pop sakralni koncert "Misa Mediterana", a na pozornici mu se pridružila i Hana Huljić Grašo koja bi uskoro trebala na svijet donijeti djevojčicu.

'To su jako iscrpljujući koncerti'

Tonči je za RTL.hr kasnije otkrio nekoliko detalja o samom projektu: "Imamo još tri mise - u Zadru 5. kolovoza, u Dobrinju na Krku 22. kolovoza, a 12. kolovoza je crossover spektakl na Classicu u Ljubljani. To su jako iscrpljujući koncerti, a ekipa je jako velika. To sve hendlati nije jednostavno. Tu mi je ekipa uz koju sam onda siguran da će sve štimati. Bez tih ljudi to ne bi bilo moguće", rekao je Huljić koji je još priznao da mu je koronavirus otežavao cijelu situaciju.

Naime, Tonči je predstavio i novu članicu "Mise Mediterana", Irmu Dragičević koja će zamijeniti njegovu Hanu.

Kroz nekoliko tjedana Hana će na svijet donijeti curicu, što je komentirao i zabrinuti djed.

"Loš sam otac jer je nisam uspio spriječiti da nastupi u Zagrebu, nisam dovoljno autoritativan", naglasio je.

Uz to, za RTL.hr i sama Hana je ispričala kako baš i nije mogla sve dijelove nastupa odraditi bez pomoći kolegice.

"Preživjela sam! Iskreno, odlučila sam da ne želim riskirati i odraditi cijeli koncert kako ne bih njemu pokvarila njegov dio mise. Izvrsna Irma pjevala je sopranske dionice mise, a ja sam jednostavno odlučila samo otpjevati svoju skladbu. Nekako sam baš dio nje i računala sam da ako mogu odraditi i to da ću uspjeti otpjevati i Ave Mariu za kraj. Nije to bio tako veliki pothvat", rekla je Hana te je priznala da je imala tremu tijekom nastupa.

Hana je otkrila da se osjeća jako dobro te da se veseli važnoj ulozi majke, kratko i jasno je komentirala cijelu situaciju: "Sretna sam."