Petar Grašo i Hana Huljić, kći Tončija i Vjekoslave Huljić, već su neko vrijeme u vezi, a u nedjelju su snimljeni u šetnji centrom Zagreba.

Par se još uvijek nije oglasio o svojoj romansi, no nije tajna da su Hana i Petar bliski obiteljski prijatelji i poslovni suradnici. Naime, snimili su duet "Srce za vodiča" te su zajedno nastupili na nekoliko glazbenih festivala.

U starom intervjuu za Express tabloid Hanin otac Tonči prokomentirao je njihovu zajedničku pjesmu i otkrio jedan zanimljiv detalj.

"Hana će mi zamjeriti što ovo pričam. Ona je bila zaljubljena u Petra Grašu, a to je bilo dok je bila mala, jer je on bio stalno u našoj kući. Njena želja je bila da surađuju, i to su i učinili. Ona je čula pjesmu 'Srce za vodiča' i jako joj se svidjela, tako da me zamolila da pjeva taj ženski vokal i ispalo je jako dobro. Pjesma je jako neobična, a ona se pojavljuje i u spotu", rekao je tada Huljić.

'Ako su oni sretni, i mi smo'

Splitski hitmejker jučer je za Večernji list prokomentirao medijske napise o kćerinoj vezi sa svojim bliskim prijateljem.

"Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa", poručio je.