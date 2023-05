"Sutra bi me mogao udariti autobus, ali moje izvedbe bi se mogle i dalje producirati", rekao je dvostruko nagrađivani Oscarovac Tom Hanks, koji prepoznaje i cijeni moć umjetne inteligencije.

U podcastu Adama Buxtona, glumac je pričao o budućnosti snimanja filmova i ulozi koju će AI imati: "Ovo je oduvijek bilo. Prvi film koji smo snimali i koji je imao ogromnu količinu naših vlastitih podataka u računalu - bio je film pod nazivom The Polar Express."

Sve je vodilo ka tome

"Vidjeli smo da ovo dolazi. Vidjeli smo da će postojati ta sposobnost da se uzmu nule i jedinice unutar računala i pretvore u lice i lik. To je od tada naraslo milijardu puta i vidimo to posvuda", rekao je Hanks.

Glumac je rekao da ova promjena neizbježno utječe na ugovore i na to kako moraju zaštititi glumce kao i intelektualno vlasništvo. "Mogu vam reći da se vode rasprave u svim agencijama i svim pravnim tvrtkama kako bi se došlo do pravnih rješenja za moje lice i glas, ali i svih ostalih, kako bi se zaštitilo naše intelektualno vlasništvo", dodao je Hanks. "Ono što je velika mogućnost u ovom trenutku, da sam to htio, mogao sam pripremiti seriju od sedam filmova u kojima bih ja glumio, a u kojima bih imao 32 godine," objasnio je glumac voditelju Adamu Buxtonu.

"Svatko se sada može rekreirati u bilo kojoj dobi putem umjetne inteligencije ili lažne tehnologije. Sutra bi me mogao udariti autobus i to je to, ali moji nastupi mogu ići u nedogled. Osim što biste shvatili da se radi o umjetnoj inteligenciji, ničime se neće dati do znanja da to nisam ja jer će imati određeni stupanj kvalitete i izgledati živopisno", dodao je Hanks.

Isprobavanje umjetne inteligencije

Hanks i Buxton također su razgovarali o tome hoće li publika moći razlikovati pravu Hanksovu izvedbu od Hanksove izvedbe umjetne inteligencije. "Ljudi će moći reći da je lažna izvedba, ali pitanje je hoće li im biti stalo? Postoje neki ljudi kojima nije stalo, koje to neće razočarati."

Hanks i Robin Wright zajedno će eksperimentirati s novom tehnologijom za nadolazeći projekt. Obojica će glumiti starije likove koji se ponovno susreću s redateljem Forresta Gumpa, Robertom Zemeckisom, za njegov nadolazeći film Here. Njima će se pridružiti Paul Bettany i Kelly Reilly u adaptaciji stripa Richarda McGuirea, koji će se odvijati u jednoj sobi tijekom nekoliko godina. Film bi trebao izaći u kina 2024. godine, piše People.