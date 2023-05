Poznati glumac Johnny Depp progovorio je o svom povratku u Hollywood nakon što ga je filmska industrija bojkotirala zbog suđenja s bivšom suprugom Amber Heard.

Bojkot Hollywooda

Na tiskovnoj konferenciji za svoj novi film Jeanne Du Barry na Filmskom festivalu u Cannesu, Depp (59) je u srijedu komentirao bojkot nakon njegovih tužbi protiv bivše supruge Amber Heard.

"Naravno da kada se od vas traži da odustanete od filma koji radite zbog nečega što je samo hrpa samoglasnika i suglasnika koji lebde u zraku, osjećate se pomalo bojkotirano. Osjećam li se sada bojkotiranim? Ne, nikako. Ne osjećam bojkot Hollywooda jer ne razmišljam o tome. Ne razmišljam o Hollywoodu. Nemam više potrebe za Hollywoodom", rekao je Depp.

Nikad nije otišao

Predstavljanje filma u Francuskoj se događa godinu dana nakon Deppovog kontroverznog suđenja za klevetu u Virginiji zbog autorskog teksta iz 2018. koji je Heard napisala o iznošenju optužbi za obiteljsko zlostavljanje.

Depp je za slučaj klevete koja je imala utjecaj na njegovu karijeru dodao: "Nikada nisam otišao. Ljudi su vidjeli ili čuli riječ povratak koju izmjenjuju i koriste je kao krilaticu. 'On se vraća' ili 'On se vratio'. Neprestano se pitam što im znači riječ povratak jer nisam nigdje išao. Zapravo, živim oko 45 minuta odavde."

"Možda su ljudi prestali zvati iz bilo kojeg straha u to vrijeme, ali ne, ja nisam nigdje otišao. Sjedio sam. Dakle, 'povratak', to znači kao da ću izaći i otplesati step ili neku vrstu spektakularnog plesa na stolu i otplesati najbolje što mogu za vas, i nadam se da ćete to odobriti. Pomisao na tako nešto je bizarnost", rekao je.

Komentirao je i medije: "Što se tiče mene i mog života, većina onoga što ste pročitali je fantastično, užasno napisana fikcija. To je kao da postavljate pitanje 'Kako si?', ali zapravo znači 'Bože, mrzim te.' Znate li na što mislim? Dakle, to su medijske stvari", piše Daily Mail.