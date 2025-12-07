Tko tu koga laže? Nakon vapaja oca iz bolnice, iz Meghaninog tima otkrili da mu je poslan e-mail

Meghan Markle (44) navodno je pokušala stupiti u kontakt s ocem Thomasom Markleom (81) nakon što je podvrgnut hitnoj amputaciji noge, no on tvrdi da se – unatoč medijskim napisima – s njom nije čuo.

Prema pisanju magazina People, vojvotkinja od Sussexa poslala je ocu e-mail u petak, ubrzo nakon što je doznala da je podvrgnut operaciji u bolnici na Filipinima, gdje se trenutno oporavlja na intenzivnoj njezi. Njezin je tim navodno pokušao stvar zadržati privatnom te se zbog toga inicijalno nije oglašavao u javnosti.

Iz Meghanina ureda poručeno je da se “javila” istoga dana kada je saznala za očevu zdravstvenu krizu, i to unatoč tome što su već godinama u lošim odnosima. Podsjetimo, njihov odnos potpuno se narušio 2018. godine, nakon što je Thomas priznao sudjelovanje u insceniranim paparazzi fotografijama uoči njezina vjenčanja s Prince Harry.

Otac tvrdi da nije bilo kontakta

Ipak, britanski Mail on Sunday objavio je kako je Thomas Markle izjavio da je “zbunjen” navodima da mu se kći javila te da nikakav kontakt nije zaprimio. Izvori bliski Meghan tvrde kako se e-mail nije vratio kao neisporučen te da se i dalje pokušava stupiti u kontakt s njim drugim kanalima.

Bolnički izvori, s druge strane, navode kako nisu zaprimili nikakav poziv od Meghan ili njezinih predstavnika, što je dodatno potaknulo nagađanja o tome je li poruka doista stigla do Thomasa.

Sam Thomas Markle poručio je kako bi volio razgovarati s kćeri, ali da ne zna jesu li “okolnosti prave”. Također je otkrio da nikada nije promijenio broj telefona upravo zato da bi Meghan uvijek mogla stupiti u kontakt s njim.

'Volio bih upoznati svoje unuke'

“Ne želim umrijeti u svađi s njom. Volio bih upoznati svoje unuke”, rekao je, misleći na princa Archieja (6) i princezu Lilibet (4).

Meghanini predstavnici zasad ne žele dodatno komentirati situaciju, a ostaje nejasno hoće li do pomirenja između oca i kćeri doći dok se Thomas oporavlja od teške operacije.

