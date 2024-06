S 13 godina Lisa je počela eksperimentirati s drogama i u inat majci buntovno se odijevati. Rekla je da su joj albumi ''Dark Side of the Moon'' i ''The Wall'' grupe Pink Floyd bili poput Biblije. Problemi s drogom postali su sve ozbiljniji. "Drogirala sam se i pila 72 sata u komadu. Kokain, sedativi, marihuana i alkohol istodobno",prepričala svojedobno Lisa jedan događaj te da je tada shvatila da joj treba pomoć.