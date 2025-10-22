Svi pričaju o šarmantnom suprugu Diore Modrić: Evo za koga se udala mlađa sestra Luke Modrića

Roditelji Luke Modrića, Stipe i Radojka Modrić, te Lukine sestre, Jasmina i Diora, sinoć su bili na izvedbi predstave ''Luka Modrić: Moja igra'' u HNK Zadar, a fotografijama s obitelji Modrić na svom se Instagram profilu pohvalila redateljica predstave i glumica Arija Rizvić.

"Bilo je jako emotivno i velika čast mi je bila što je na predstavu došla obitelj Luke Modrića, a njegova mama Rada i tata Stipe su sinoć prvi put pogledali predstavu i zahvalni smo i sretni što su bili i podijelili svoje emocije s nama", proučila je Arija uz fotografije s članovima obitelji Modrić, a mnogima je za oko zapeo jedan mladić.

Diora Modrić se udala u rodnom Zadru

Naime, Lukinoj sestri Diori na predstavi je društvo pravio njen suprug Filip za kojeg se udala prošle godine, a mladom bračnom paru ovo je ujedno bilo i prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti.

Inače, Diora i Filip sudbonosno "da" su izgovorili u Zadru, a mladenka je za svoj najposebniji dan izabrala čipkastu vjenčanicu koja je pratila liniju tijela, dok je mladoženja nosio crni smoking.

Na njihovu slavlju, osim brojnih prijatelja i obitelji, bio je i njihov četveronožni ljubimac, s kojim su veseli mladenci također pozirali, a fotograf koji je bio zadužen za snimanje vjenčanje njihov dan je opisao riječima: "Ljubavna priča ovog para odvijala se uz zadivljujuću pozadinu drevnih ulica i morskih pejzaža koji oduzimaju dah. Od njihovih iskrenih zavjeta do radosnog plesa pod zvjezdanim nebom, svaki je trenutak bio čisto savršenstvo".

Nakon vjenčanja, mlađa sestra Luke Modrića odlučila je uzeti suprugovo prezime te se danas preziva Aleksić, a baš kao i prije udaje, svoj privatni život nastoji zadržati podalje od javnosti i medija pa i profile na društvenim mrežama drži zaključane.

