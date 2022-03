Čitava priča oko promjene dinamike i koncepcije njihovog braka započela je proslavom Jadeinog 40. rođendana čiju je inicijativu preuzeo Will. On je za svoju ženu pripremio sprektakl, no bila je riječ o spektaklu kakav je "on želio", a ne kakvog je njegova žena očekivala. U tom trenutku, shvatili su da njihov brak ne funkcionira jer od života žele potpuno različite stvari.