Tko je sin Hanke Paldum? Automobilom udario tri žene, pretukao zatvorenika, sumnja se i na pokušaj silovanja

Mirzad Brkić (40), sin poznate bosanskohercegovačke pjevačice Hanke Paldum (69), trenutačno je u zatvoru u Zenici. Nedavno je u zatvorskim prostorijama došlo do ozbiljnog incidenta kada je Mirzad fizički napao drugog zatvorenika, pri čemu je ozlijedio i čuvara koji je pokušao zaustaviti sukob.

Prema službenim informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, 21. svibnja 2025. oko 14:55 sati u trećem paviljonu KPZ Zenica, Mirzad je neočekivano napao osuđenika iz Istočnog Sarajeva. U obračunu su zatvorenik i čuvar zadobili teške ozljede te su zbrinuti u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Tko je Mirzad Brkić?

Godine 2021. uhapšen je u Neumu zbog sumnje da je napastovao tada 26-godišnju djevojku te je prisiljavao na intimne odnose. Ovo nije prvi put da se Mirzad suočava s pravnim problemima, piše Kurir.

Naime, 2014. godine Mirzad je izazvao ozbiljan incident kada je automobilom udario tri žene koje su stajale na autobusnoj stanici. Dvije od njih zadobile su teške ozljede. Nakon nesreće, policija je utvrdila da je u njegovoj krvi prisutna psihoaktivna supstanca amfetamin. Brkić je uhapšen, no potom je pobjegao policiji, što je rezultiralo potjerom kroz Sarajevo u trajanju od pet i pol sati, dodaje spomenuti portal.

Zbog tog događaja osuđen je na dvije godine zatvora. Njegova majka Hanka tada je javno stala u njegovu obranu, smatrajući da je kazna koju je dobio preoštra.

''Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dvije godine zatvora zbog automobilske nesreće koju je izazvao. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povrijeđen. Stvorila se slika da je on jedan zločest dečko, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebao dobiti niti godinu dana'', rekla je svojedobno Hanka.

