Tko je kći Dragana Bjelogrlića? Ljubi srpskog zavodnika kojeg su povezivali s poznatom Hrvaticom

Sinoćnja beogradska premijera filma Svadba, u kojem jednu od glavnih uloga tumači Dragan Bjelogrlić (62), privukla je brojne poznate osobe iz svijeta filma i javnog života. Među njima je posebnu pažnju fotografa i publike privukla njegova kći, Mia Bjelogrlić (29).

Elegantna, samouvjerena i nenametljiva, Mia je pratila očev filmski projekt te još jednom potvrdila zašto je sve češće u fokusu medija.

Ljubila poznatog glumca

Mia Bjelogrlić je rođena 19. srpnja 1996. u Beogradu. Za razliku od oca i brata Alekseja, koji su krenuli glumačkim putem, Mia je odabrala drugačiji profesionalni smjer. Završila je studij političkih znanosti i međunarodnih odnosa, a danas je aktivna u medijskom prostoru kao televizijska voditeljica, producentica i autorica projekata društveno angažirane tematike. Posebno se istaknula feminističkim projektom Ona se budi, u kojem progovara o pravima žena i važnim društvenim pitanjima.

Iako vrlo diskretna kad je privatni život u pitanju, Mia je ranije izazvala pažnju javnosti svojom vezom s popularnim glumcem Milanom Marićem. Njihova romansa privukla je medijsku pažnju, između ostalog i zbog Milanovih prethodnih veza, uključujući onu s Hrvaticom Ninom Violić.

POGLEDAJTE VIDEO: Poskupljuje dopunsko: Izračunali koliko godišnje potrošimo na besplatno zdravstvo