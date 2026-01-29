FREEMAIL
ELEGANTNA I SAMOUVJERENA /

Tko je kći Dragana Bjelogrlića? Ljubi srpskog zavodnika kojeg su povezivali s poznatom Hrvaticom

Tko je kći Dragana Bjelogrlića? Ljubi srpskog zavodnika kojeg su povezivali s poznatom Hrvaticom
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

29.1.2026.
13:32
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Sinoćnja beogradska premijera filma Svadba, u kojem jednu od glavnih uloga tumači Dragan Bjelogrlić (62), privukla je brojne poznate osobe iz svijeta filma i javnog života. Među njima je posebnu pažnju fotografa i publike privukla njegova kći, Mia Bjelogrlić (29).

Elegantna, samouvjerena i nenametljiva, Mia je pratila očev filmski projekt te još jednom potvrdila zašto je sve češće u fokusu medija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubila poznatog glumca

Mia Bjelogrlić je rođena 19. srpnja 1996. u Beogradu. Za razliku od oca i brata Alekseja, koji su krenuli glumačkim putem, Mia je odabrala drugačiji profesionalni smjer. Završila je studij političkih znanosti i međunarodnih odnosa, a danas je aktivna u medijskom prostoru kao televizijska voditeljica, producentica i autorica projekata društveno angažirane tematike. Posebno se istaknula feminističkim projektom Ona se budi, u kojem progovara o pravima žena i važnim društvenim pitanjima.

Iako vrlo diskretna kad je privatni život u pitanju, Mia je ranije izazvala pažnju javnosti svojom vezom s popularnim glumcem Milanom Marićem. Njihova romansa privukla je medijsku pažnju, između ostalog i zbog Milanovih prethodnih veza, uključujući onu s Hrvaticom Ninom Violić.

 

 

