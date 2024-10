Tko je Jaguar Wright: Žena koja zna sve o Diddyju

Jaguar Wright, rođena kao Jacquelyn Suzette Wright 17. svibnja 1977. godine u Philadelphiji, američka je pjevačica i tekstopisac koja je posljednjih godina izazvala mnogo kontroverzi svojim eksplozivnim tvrdnjama o najvećim imenima glazbene industrije.

Iako je njezin glazbeni katalog impresivan i uključuje suradnje s hip-hop veteranima poput Jay-Z-ja, The Rootsa i Blackaliciousa, često je zasjenjen njezinim optužbama na račun Beyoncé, Meek Millu, Diddyja, Mary J. Blige i drugih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Početak karijere

Wright je prvi put privukla pažnju hip-hop grupe The Roots 1998. godine, nakon čega je krenula na turneju s njima. Godine 2001. nastupila je kao prateći vokal za JAY-Z-ja na MTV-jevom Unplugged-u. Kasnije je objavila dva studijska albuma, a njezine pjesme uključuju hitove poput "I Can't Wait", "Same S**t Different Day" i "Free".

Njezina karijera nakon toga je utihnula, a ime joj se ponovno pojavilo u medijima 2020. godine kada je progovorila o svojim sukobima s pjevačicama poput Jill Scott, Erykah Badu i Mary J. Blige. Tada je također optužila svog tadašnjeg dečka Commona za seksualno zlostavljanje, što je on odlučno negirao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Optužbe protiv Diddyja

Pjevačica je nedavno gostovala u emisiji Piers Morgan Uncensored gdje je iznijela teške optužbe protiv Diddyja i drugih poznatih ličnosti.

"Diddy je jedan od najopasnijih ljudi koje sam ikad upoznala", rekla je pa kasnije dodala: "On ima snimke svih - svi to znaju. Svatko tko misli da neće progovoriti je lud."

U intervjuu je spomenula i da su ljudi koji su posjećivali Didyjeve zabave često morali potpisati Ugovor o tajnosti (NDA) kako bi reper bio siguran da se detalji s njegovih zabava neće širiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnoge slavne osobe koje je Wright optužila za razne kriminalne radnje proglasile su ju ludom. Diddy negira sve optužbe koje se trenutno iznose protiv njega, a njegov odvjetnik kaže da planira izjaviti da nije kriv na sudu.

DJ Vlad, koji je također gostovao u emisiji Piers Morgan Uncensored, odbacio je Jaguarine tvrdnje, a nazvao ju je i teoretičarkom zavjere. Zanimljivo je da su Jay-Z i Beyonce, nakon Jaguarinog gostovanja u emisiji, poslali tužbu Piersu Morganu koji je nakon toga morao snimiti službenu ispriku te maknuti snimku emisije s društvenih mreža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Wright je nakon toga gostovala u drugoj emisiji te rekla svoju stranu priče.

Mnogi se pitaju koliko istine ima u njezinim optužbama i kakve će posljedice imati za glazbenu industriju.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve više stravičnih optužbi na račun P Diddyja: 'Najmlađa žrtva imala je samo devet godina'