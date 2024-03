Goli muškarac na 96. dodjeli Oscara, John Cena (46),. većini je poznat kao hrvač, no on ustvari ima svestranu karijeru. Cena je i glazbenik, glumac, pisac pa čak i humanitarca.

Cena se borio u ringu sa svjetskim prvakom po UFC-u Brockom Lesnarom, a trenutno ima ugovor s organizacijom WWE, čiji je najpoznatiji hrvač.

Također, postao je svjetski prvak u hrvanju nevjerojatnih 16 puta, zbog čega njegovi videozapisi na YouTubeu imaju ukupno stotine milijuna pregleda. Osim toga, ima i pet naslova prvaka SAD-a, osvojio je 25 prvenstava u WWE-u, pobijedio u ekipnom natjecanju četiri puta te je trostruki 'Superstar' godine (2011/ 2012).

WWE karijera

U WWE je ušao u lipnju 2002. godine kao zamjena za Marka Williama Callawayja, poznatijeg kao The Undertaker. Također, debitirao je s olimpijskim prvakom Kurtom Angleom. Godine 2005. prvi put je osvojio naslov Wrestlemanije, a smatra se njegovom drugom pobjedom koja je postala čuvena.

Cenu mnogi smatraju najznačajnijom ličnošću u hrvanju posljednjih dvadeset godina. Njegov način pozdrava kada uđe u ring vrlo je specifičan. Prvo pozdravi vojnike američke vojske i svoje navijače u znak poštovanja, a onda skida svoj gornji dio dresa i baca kapu uz njegovu pjesmu 'The Time Is Now'.

Cena ima i mnogo neprijatelja. Imao je nekoliko svađi s ostalim popularnim zvijezdama, poput Dwaynea “The Rocka” Johnsona i CM Punka. Osim toga, optužuju ga i da je razlog njegova uspjeha to što ga vodstvo WWE favorizira.

Mnogi ga ne vole zbog ponižavajuće pobjede nad još jednim popularnim hrvačkim licem, Edgeom te činjenice da se sve više bavi komercijalnim aktivnostima osim hrvanja.

Glumačka i glazbena karijera

Njegova pjesma 'The time is now' s kojom ulazi u ring, nalazi se na hip hop albumu 'You Can't See Me' koji je objavljen 2005. godine. Već u prvom tjednu nakon objave, prodano je više od 143 000 primjeraka, a nekoliko godina kasnije potvrdio je svoju višestruku nadarenost u kinu.

Često veliki uspješni sportaši privlače pozornost holivudskih redatelja. To se dogodilo i s Cenom, koji je nakon objave albuma glumio u nekoliko filmova, uglavnom akcijskih.

Najpoznatiji je po ulozi superheroja Peacemakera u istoimenoj seriji te filmu Suicide Squad. Glumio je i u filmovima, 'Marinac iznad zakona', '12 rundi', 'Spremni za igru'. 'Fred: The Movie', 'Legendary', 'Tatica se vratio', 'Ferdinand i Bumblebee'. Također, pojavio se i u devetom nastavku poznate filmske franšize 'Brzi i žestoki'.

Bio je i pisac

Njegovoj svestranosti nema kraja. Cena se pokazao i kao pisac, a pisao je uglavnom knjige za djecu, a postao je poznat i po seriji crtića 'Elbow Grease' koja je postala bestseler prestižnog 'New York Timesa'. Pretpostavlja se da je taj crtić inspiriran njegovom vlastitom sudbinom.

Veliki humanitarac

Također, Cena je i veliki humanitarac koji prema broju ispunjenih želja za bolesnu majku i djecu u dobi od 2-18 godina za organizaciju 'Make A Wish Foundation' drži Guinessov rekord.

Uspio je skupiti stotine tisuća dolara za pomoć djeci, a tijekom pandemije donirao je 500 000 američkih dolara za pomoć u kalifornijskim požarima.

Ljubavni život

Prvi brak mu je bio s agenticom posredovanja u prometu nekretnina Elizabeth Huberdeau, od koje se razveo 2012. godine.

Nakon nje, 2017. godine zaprosio je zvijezdu ženskog hrvanja Nikki Bellu ispred 70 000 gledatelja nakon jedne od pobjedničkih utakmica, no ipak je kasnije došlo do pucanja.

Godine 2019. započeo je vezu s inženjerkom Shay Shariatzadehom, koju je upoznao u ožujku 2019. godine dok je glumac snimao film 'Playing with Fire'. Vjenačali su se 2. listopada 2020. godine u odvjetničkom uredu u Tampi, Florida.

Gol na Oscaru

Hrvač i glumac na 96. dodjeli Oscara popričao je s voditeljem Jimmyjem Kimmelom o dodjeli, prije nego što je nagradu najavio kao od majke rođen.

Gledatelji su ostali u šoku kad su vidjeli Cenu zaogrnutog zastorom. John Cena je doista pokazao da je spreman na zezanciju objavljujući nominirane za najbolju kostimografiju na Oscarima.

Čini se da je zvijezda WWE-a pomislila kako bi bilo duhovito uručiti nagradu za najbolju kostimografiju bez ijednog komada odjeće na sebi.

