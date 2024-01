Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić ne otkriva puno o svom privatnom životu, ali je poznato da je već tri godine u sretnoj vezi s gimnastičarkom Anom Vukojom.

Filip je jednom prilikom za Story otkrio svoj idealan tip djevojke u koji se njegova sadašnja djevojka itekako uklapa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Volim vesele djevojke. Ona ne mora voljeti skijanje ili biti sportski tip, ali moramo kliknuti. Želim djevojku kojoj će biti jasan moj način života, a ne da me opterećuje izjavama kako me nikada nema kod kuće. Ne volim ljubomoru i posesivnost. Trenutačno su mi samo gluposti na pameti, već imam isplanirano kamo ću i kako nakon sezone pa se ozbiljna veza sada ne uklapa u moj lifestyle. Ali lako je to sada reći, znamo da takve stvari dođu nenadano i da im se ne možeš oduprijeti. Ljubav ne pita, ona pogodi", rekao je Filip tada, a sada zajedno sa svojom djevojkom uživa u sportskom načinu života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filip je najbolji hrvatski natjecatelj u alpskim disciplinama, dok se Ana posvetila treninzima mlađih uzrasta u Poreču.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova djevojka je izuzetno talentirana, a važno je naglasiti da je gimnastiku trenirala čak 12 godina te se natjecala u ritmičkoj gimnastici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Filip Zubčić završio je među četiri najbolja u Svjetskom kupu nakon nevjerojatnog raspleta u Adelbodenu. S dvanaestog je spao na treće mjesto i sve oduševio, a njegova mu mu je djevojka ponosno čestitala putem svog Instagram Storyja uz popratni emotikon srca.

Foto: Ana Vukoja/Instagram Foto: Ana Vukoja/Instagram

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: I skijanje je poskupilo u odnosu na lani, ali interes ne pada. Provjerili smo koje su najpoželjnije lokacije