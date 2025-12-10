S 14 godina su je udali, rodila je s 15: Nikad nećete pogoditi čime se ova ljepotica danas bavi

Na pozornici, obasjana reflektorima, Roya Karimi izgleda poput prave ratnice — u sjajnom bikiniju ukrašenom kristalima, s preplanulom kožom i tijelom oblikovanim nebrojenim satima napornog treninga. Teško je povjerovati da je ta samouvjerena žena, danas 30-godišnja natjecateljica u bodybuildingu, prije samo petnaest godina bila maloljetna djevojčica prisiljena na brak u Afganistanu.

Danas je Roya jedna od najboljih europskih bodybuilderica i ovog se tjedna priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu u Barceloni. Njezin put do uspjeha bio je sve samo ne jednostavan — i sve osim uobičajen.

Bijeg od prisilnog braka u potragu za slobodom

Kada je kao tinejdžerica pobjegla iz Afganistana s majkom i malim sinom, Roya nije mogla ni sanjati da će jednog dana stajati na svjetskoj pozornici. Utočište je pronašla u Norveškoj, gdje je počela ispočetka – učila je jezik, završila školovanje za medicinsku sestru i pronašla posao u bolnici u Oslu.

"Imala sam sreće što sam se uspjela izvući iz te situacije, ali mnoge žene još uvijek nemaju svoja najosnovnija prava, poput obrazovanja. To je zaista tužno", priznala je Roya za BBC.

U domovini iz koje je pobjegla, žene danas ne smiju pohađati školu nakon 12. godine, raditi većinu poslova, putovati bez muške pratnje ili slobodno govoriti u javnosti. Upravo zato, Roya svoju karijeru vidi i kao misiju – pokazati da sloboda i snaga žene mogu nadjačati svaku zabranu.

Bodybuilding kao put prema slobodi

U Norveškoj je Roya otkrila svijet koji joj je promijenio život – teretanu. “Svaki put kad uđem u dvoranu, sjetim se da je nekad postojalo vrijeme kad nisam smjela ni vježbati”, kaže.

Trening joj je postao terapija, a ubrzo i način da ponovno izgradi svoje samopouzdanje. U teretani je upoznala i svog supruga, Kamala Jalaluddina, koji je također bodybuilder i, kako sama kaže, njezin najveći oslonac.

“Njegova podrška dala mi je hrabrost da zakoračim na pozornicu i rušim tabue. Kad muškarac stoji uz ženu, mogu se dogoditi nevjerojatne stvari”, poručuje Roya.

Od bolničke uniforme do zlatne medalje

Prije godinu i pol Roya je napustila posao medicinske sestre kako bi se potpuno posvetila sportu. Samo nekoliko mjeseci kasnije počela je osvajati medalje – zlato na Stoperiet Openu, potom i na Norway Classicu, a trijumf na Europskom prvenstvu otvorio joj je vrata svjetske smotre.

No, uz medalje su stigle i kritike. Fotografije u bikiniju, raspuštena kosa i šminka izazivaju bijes kod konzervativnih krugova, pa je Roya često meta prijetnji i uvreda na društvenim mrežama.

“Ljudi vide samo moj izgled, ali ne i put koji sam prošla. Iza svakog mog osmijeha stoje godine borbe i boli”, iskreno govori.

Inspiracija ženama koje nemaju glas

Roya svoje društvene mreže koristi kao platformu da dopre do žena u Afganistanu – onih koje se još uvijek bore za pravo na obrazovanje, rad i samostalnost. “Želim im pokazati da snaga žene nema granica. Ako sam ja uspjela, mogu i one”, poručuje.

Ovih dana Roya ulazi u završne pripreme za Svjetsko prvenstvo u bodybuildingu u Barceloni, uz podršku supruga i sina koji je s ponosom prati s tribina.

“Osjećam se snažno i spremno. Želim ispisati povijest i ovo zlato posvetiti svim afganistanskim ženama koje još uvijek nemaju slobodu koju zaslužuju”, zaključuje Roya – žena koja je dokazala da hrabrost i odlučnost mogu promijeniti sudbinu.

