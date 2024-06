Za vjenčanje u Dubrovniku Amerikanke hrvatskih korijena Nicole Artukovich i Liama Stewarta, sina britanske legende Roda Stewarta, može se reći da je vjenčanje godine. Osim što je, sudeći po licima uzvanika i mladenaca atmosfera bila i više nego dobra, vjenčanje je bilo i prilika da se Rod Stewart ujedini s bivšom suprugom Rachel Hunter, ujedno i majkom mladoženje koji je sudbonosno da izrekao 31.05. u dubrovačkoj crkvi na Jezuitima.

Tada su fotografi uhvatili Rachel kako na vjenčanju bosonga trči po kiši, a mnogima je to bila prilika da se prisjetimo burne romanse Rachel i Roda Stewarta. Rachel koja je novozelandski top model iz 90-ih, burnu romansu s Rodom Stewartom započela je kada joj je bilo samo 21 godina, dok su njemu u to vrijeme bile 45 godine. U to vrijeme su Rachel smatrali prirodnom ljepoticom, a nikada se nije trudila glumiti neku veliku zvijezdu, već je bila i ostala opuštena osoba.

Godine su presudile...

Svoje sudbonosno da izrekli su samo pet mjeseci nakon što su upoznali, 15. prosinca 1990., a u braku su osim Liama dobili i kćer Renee Cecily. Unatoč tome što im razlika u godinama ije smetala, brak im se raspao, a Rachel je rekla da je razlog tome taj što u braku nikad ništa nije učinila za sebe.

"U devet godina koje smo proveli zajedno, nikad ništa nisam učinila za sebe. Da ste me tada pitali što mi se sviđa ili ne sviđa, ne bih vam znala reći. Nisam čak ni imala hobi…" ispričala je jednom prilikom Rachel za New York Post, dok je Rod zaključio da je Rachel bila premlada za njega. Njihov je razvod finaliziran 2006. godine.

"Imala je samo 21 godinu kad smo se vjenčali, a godinu dana kasnije postala je majka. Moja sestra Mary mi je rekla da je premlada za mene, još dok smo hodali. I bila je u pravu", rekao je za The Mail.

Foto: Profimedia Rachel Hunter i Rod Stewart

Zaručnik ju ostavio dva mjeseca prije vjenčanja

Nakon Roda je još jednom pokušala stati na oltar 2009. godine s tada 13 godina mladi hokejašem Jarrettom Stollom koji ju je ostavio samo dva mjesec prije vjenčanja, a o svemu je goste obavijestio tako što im je poslao e-mail u kojem je stajalo da vjenčanja neće biti.

"Apsolutno je shrvana. Sve je bilo spremno za njihovo vjenčanje - imala je mjesto, dizajnersku haljinu, popis gostiju. Ona nema pojma zašto je Jarret to učinio. Možda jer je toliko mlađi od nje", rekao je izvor blizak Rachel za The Sun.

Nije ni čudo što je bila shrvana, s obzirom na to da je tada s ponosom nosila zaručnički prsten vrijedan 60.000 funti te je uzbuđeno pričala o planovima za vjenčanje i govorila kolegama uzvanicima da planiraju dijete.

Ovako je bivša Roda Stewarta izgledala 90-ih kada je žarila i palila.

Foto: Profimedia Rachel Hunter

Foto: Profimedia Rachel Hunter

