Tko bi je prepoznao? Matea iz 'Života na vagi' zasjala na vjenčanju, pogledajte kako izgleda

Kandidatkinja pete sezone showa "Život na vagi", Matea Ilinčić bila je vjenačana kuma, a na društvenim mrežama podijelila je fotografije s tog posebnog dana.

Za tu priliku odabrala je elegantnu plavu haljinu koja joj je savršeno pristajala, a svoj izgled upotpunila je glamuroznim make-upom i raskošnom frizurom. U opisu objave na Instagramu napisala je: „Sve prolazi – samo ljubav ostaje.“

Na početku emisije imala je 103 kilograma, a uz upornost i promjenu životnih navika, uspjela je izgubiti impresivnih 40 kilograma. Nedavno je za RTL.hr otkrila koliko sada trenira. Prvo je imala trenera, no sada trenira sama, tri puta tjedno. Svakodnevno napravi između 15 i 20 tisuća koraka. Voli i trčati te bi jednog dana željela sudjelovati u maratonu, ali smatra da za to još treba dodatno smršavjeti.

Osim što je poboljšala svoje zdravlje, Matea je dobila i neočekivane komplimente na račun izgleda. Mnogi su joj rekli da sada sliči na pjevačicu Selenu Gomez, pogotovo nakon što je smršavila i promijenila frizuru.

