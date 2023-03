SJEĆATE LI SE NJE? / Modnu reviju YSL-a nije propustila ni Carla Bruni koja je očarala svijet svojim duuugim nogama; Salma Hayek opet 'pomela' dekolteom

Carla Bruni, manekenka i bivša Prva dama Francuske nije propustila Tjedan mode u Parizu. Stigla je na modnu reviju Yves Saint Laurenta u crnom zavezanom kaputu, a u prvom planu bile su njezine duge noge. U rukama je nosila crne sunčane naočale, a na nogama cipele s visokom petom u istoj boji. Lijepa Carla, koja je znana po prekrasnom licu i vitkom tijelu, poznata je i po turbulentnom privatnom životu. Carla Bruni i 12 godina stariji bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u braku su od 2008. godine. Njihova romansa je počela burno jer su se upoznali nedavno od Carline rastave prvog braka te Sarkozyjevog razvoda od političarke Cecilije Attias, a uz to ni francuska javnost nije podržavala novi ljubavni odabir bivšeg predsjednika. Uz to, atraktivna supruga je gotovo deset centimetara viša od Sarkozyja zbog čega su bili predmet poruga. Ostale poznate zvijezde na reviji su također stigle u crnoj boji, a one su Zoe Kravitz, Olivia Wilde, Lila Moss, Abbey Lee Kershaw. Među ostalima bili su Salma Hayek koja je u prozirnoj zelenoj majici istaknula dekolte te Rosie Huntington-Whiteley koja isto napravila, ali je nosila smeđu boju.