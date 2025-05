Tina Turner za života proputovala Hrvatsku: Dubrovnik ju je oduševio, a evo što je pričala o Zagrebu

Tina Turner dandanas slovi za jednu od najpoznatijih svjetskih pjevačica, a preminula je 24. svibnja 2023. godine u 83. godini u svom domu života nakon duge borbe s rakom crijeva. Iza sebe je ostavila bogatu glazbenu karijeru, veliki broj hitova i milijune obožavatelja diljem svijeta. Iako je posljednje godine života provela povučeno u Küsnachu u blizini Züricha u Švicarskoj, tijekom života često je putovala, a među mjestima koja je posjetila bila je i Hrvatska.

U jednom od tih posjeta boravila je u Dubrovniku, gdje se u luci Gruž ukrcala na jahtu Lady Marina. Bilo je to u kolovozu 2012. godine, a riječ je o jahti dugoj 64 metra koja je plovila pod zastavom Georgetowna i u vlasništvu švicarskog milijardera Sergia Mantegazze. Upravo ta jahta bila je namijenjena za 12 osoba, imala brojne salone i vlastiti helidrom, a Tina Turner je ondje došla kako bi se pridružila prijateljima koji su već boravili na jahti. Nakon ukrcaja, brod je isplovio iz dubrovačke luke.

U zračnoj luci djelatnici su je tada dočekali s cvijećem, a glazbena superzvijezda nije zahtijevala nikakav poseban VIP tretman. S aerodroma se uputila u Grušku luku, gdje se ukrcala na luksuznu jahtu Lady Marina.

Zagreb ju nije oduševio...

Iako ju je Dubrovnik, kako je tada rekla, oduševio, za Zagreb nije imala riječi hvale jer je u istom dobila hladan tuš. Naime, Tina je u Zagrebu nastupila 1974. godine. Pjevala je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, ali ništa nije bilo prema očekivanjima.

"Cijenim zagrebačku publiku, ali moram reći da je ovo jedan od najhladnijih prijema na kojem smo Tina i ja bili posljednjih godina", rekao je Ike Turner za Večernji list nakon nastupa.

Inače, Tina Turner glazbenu karijeru započela je s američkim glazbenikom Ikeom Turnerom s kojim je bila i u braku, a nakon razvoda nastavila je samostalno i ostvarila još veći uspjeh. Neki od njezinih najpoznatijih hitova su ''What’s Love Got to Do with It'', ''Private Dancer'' i ''The Best''. Dobitnica je osam nagrada Grammy i jedna je od najprodavanijih izvođačica svih vremena.

U privatnom životu bila je u vezi s njemačkim glazbenim producentom Erwinom Bachom od 1985. godine. Vjenčali su se 2013. godine, nakon čega su se preselili u Švicarsku, gdje je i preminula. Bila je majka četvorice sinova. Najstarijeg sina Craiga Raymonda Turnera dobila je u vezi s glazbenikom Raymondom Hillom, dok je s Ikeom Turnerom imala sina Ronnieja Turnera. Osim njih, odgajala je i Ikeovu djecu iz prethodnih veza, Ikea Turnera Jr. i Michaela Turnera koje je smatrala svojima.

