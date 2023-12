Tia Mamić, pokćerka bivšeg ministra gospodarstva Ljube Jurčića i Mario Mamić, sin nogometnog direktora Zdravka Mamića, odlučili su okončati svoj brak nakon šest godina zajedničkog života.

Potvrdili su to za Story njihovi odvjetnici.

"Gospodin i gospođa Mamić, bez obzira na odluku da razvedu svoj brak, ostaju u prijateljskim odnosima", stoji u priopćenju odvjetnika u ime uskoro bivšeg bračnog para.

Nakon razvoda, Mario je vrlo brzo skočio u nove bračne vode. U listopadu 2017. oženio se za Tiu Jurčić, pokćerku ekonomista i bivšeg ministra Ljube Jurčića. Par se upoznao na Pagu gdje Mamići redoviti ljetuju.

Početak njihove veze dogodio se 2015. na otoku Pagu, dok je Mario još bio u braku s Monikom Kravić, a njihovu vezu su držali u tajnosti.

Monika Kravić i Mario Mamić

Vijest o njihovom odnosu postala je javna krajem 2016. godine, a Tia je nekoliko mjeseci kasnije nosila dijamantni prsten, potencijalni znak njihovih zaruka, čija je vrijednost procijenjena na oko 4000€.



Službeno su se vjenčali u listopadu 2017. godine u Zagrebu, a njihovo vjenčanje, na kojem ih je zabavljala srpska turbofolk pjevačica Rada Manojlović, steklo je naziv 'svadba godine' s oko stotinu uzvanika. Tijina vjenčanica bila je djelo Matije Vuice, a na plesnom podiju stajala je poruka "Od ljubavi jače," stih iz pjesme Nedjeljka Bajića Baje.

"Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto - to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to - to", ispričala je Tia ranije u emisiji 'RTL Exskluziva'.

Foto: Instagram Foto: Instagram Tia Mamić danas je majka i uspješna poslovna žena koja ima vlastitu liniju kozmetike, "Bela Glow". Ova 38- godišnjakinja rijetko govori o svom privatnom životu, a slabo je aktivna i na Instagramu, na kojime tu i tamo objavi obiteljsku fotografiju ili zanosni selfie...

Oboje su već bili u brakovima prije nego što su se sreli. Mario s bivšom voditeljicom Monikom ima sinove Josipa i Jakova, dok Tia iz braka s američkim košarkašem Chrisom Warrenom ima sina Dominika. Tia je ranije naglasila kako ne pravi razliku između djece.

"Djeca su doista divna, i ja na njih gledam kao da su moja djeca. Ne pravim nikakvu razliku. Djeca su braća i odgajamo ih kao da su braća" dodala je.



Podsjetimo, Tia je ostala bez majke kada joj je bilo samo 12 godina, a brigu o njoj preuzeo je njezin očuh Ljubo. Poduzetnica ima vlastitu liniju kozmetike 'Bela Glow', a prošle godine je obavijestila pratitelje na društvenoj mreži da ona i njezina poslovna suradnica Lada Mitrašinović obustavljaju proizvodnju kozmetičkih proizvoda koje su prodavale.

Foto: Instagram Foto: Instagram Ova 38-godišnja poduzetnica prije dvije godine je otvoreno progovorila o svom djetinjstvu, otkrila je da nikada nije pokušala stupiti u odnos sa svojim biološkim ocem. "Ne zato što ja to nisam htjela, već je on izabrao neki drugi put, ja nisam pobornik tog puta. Ne podržavam alkohol, ne podržavam drogu, nikad u životu se nisam napila, jednostavno nisam pobornik toga", objasnila jeza IN magazin 2020.

"Nažalost, na takvu smo se odluku odlučile zbog nemogućnosti nabave kvalitetnih sastojaka i povećanja cijena sirovina koje koristimo u našoj proizvodnji. Iako smo pokušavale pronaći kvalitetnu zamjenu za određene sirovine, to nije bilo moguće. Htjele smo zadržati našu kvalitetu od početka, no zbog trenutnih okolnosti, to ne bi bilo lako…", napisale su na službenom profilu svog brenda na Instagramu.

