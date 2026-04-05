Thompson točno u ponoć poslao poruku, oglasila se i supruga Sandra: Evo što su poručili

Pjevač Marko Perković Thompson i (59) njegova supruga Sandra povodom Uskrsa oglasili su se na društvenim mrežama te svojim pratiteljima uputili blagdanske čestitke.

Na službenoj Facebook stranici pjevača, točno u ponoć, objavljena je uskrsna poruka koju potpisuje njegov tim, a koja je brzo privukla pažnju njegovih obožavatelja.

“Sretan vam i blagoslovljen Uskrs! U Bogu mom je snaga moja sva, On je taj što zgazi neprijatelja. Pjevam i kličem pobjedu: Krist je Kralj!”, stoji u objavi.

Istodobno se oglasila i njegova supruga Sandra, koja je na svom Facebook profilu podijelila religiozni video i fotografije, uz kratku, ali snažnu poruku.

“Uskrsnu, kako je rekao, Uskrsnu, kako je rekao. Aleluja! Sretan i blagoslovljen Uskrs!”, napisala je.

Izgubila kilograme uz pomoć korizmenog posta

Inače, Sandra je nedavno privukla pažnju javnosti i svojom osobnom transformacijom. Naime, ranije je otkrila kako je tijekom korizme izgubila kilograme zahvaljujući posebnom režimu prehrane.

Riječ je o takozvanom Danijelovom postu, koji se temelji na prehrani proroka Danijela opisanog u Bibliji. Ovakav način prehrane isključuje namirnice životinjskog podrijetla, zaslađivače, kvasac, alkohol, kofein, prerađene proizvode i čvrste masnoće.

Blagdanske objave ovog poznatog para još jednom su pokazale koliko im je važna vjera, ali i koliko njihovi pratitelji prate svaki njihov korak na društvenim mrežama.

