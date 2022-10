"Druga najvažnija stvar je bila 'Slobodna Dalmacija'. Zakazao sam sastanak s direktorom Srđanom Kovačićem, pravim gospodinom. Kada sam mu obrazložio što mi treba, rekao mi je: 'Upoznat sam što si do sada radio i vrlo sam voljan u ime kuće da zasnujemo dogovor, ali ja iman jedan uvjet. Ja kao direktor sam dužan štititi svoju novinu u svakom pa tako i financijskom pogledu.' Ja sam trebao za koncert 10 stranica Slobodne (to mi je bilo najvažnije) i bez toga ne bih išao u koncert. U marketingu sam dobio cijene s popustom, ali i tako je to u tom trenutku bio veliki iznos. Ali, ponavljam, bez Slobodne ne bih ulazio u projekt. Zato sam ponovo zakazao sastanak s direktorom i predložio mu nešto dodatno, a to je: 'Nudim vam da Slobodna štampa ulaznice i jumbo plakate, a vi imate postotak od ulaznica. Siguran sam da će vam tako biti isplativije, ali ako postotak bude manji, ostaje prvotna solucija i vi opet dobivate prvo dogovoreni iznos'. Sutra su mi javili da je dogovor OK i tada sam odahnuo - dobili smo oglasni prostor s popustom, 40.000 ulaznica i jumbo plakate", govori Bubalo te dodaje kako je ključna osoba za uspjeh koncerta bio Željko Kerum koji je bio generalni sponzor koncerta: "Jedva sam ja dočekao sutra u podne i nazovem Keruma i kažem mu: 'Eto, zahvaljujući Marku sve smo sponzore makli i donesi taj svoj ugovor sutra'. Došao već za dva sata, a tu se pokazao kao marketinški genije, tražio je veći broj ulaznica (nekoliko tisuća). Što će mu deset dana pred koncert? Bilo mi je i te kako jasno, zvao bi svaki dan koliko još ima ulaznica i kada sam sedmi dan pred koncert objavio cijelu stranicu Slobodne - RASPRODANO - tad se pokazao Kerum kao trgovački genije, izašao je sa svojom propagandom da svi koji kupe u njegovom dućanu u Lori (to je bio najveći dućan u Splitu s 10 blagajni) poviše 500 kuna dobije ulaznicu. Dućan je sljedeća tri dana radio 16 sati dnevno i bio pun kao šipak. Čestitao sam mu i moram kazati da su do kraja on i sestra bili super korektni. Što je najvažnije, kazao nam je: 'I vama i meni se isplatilo'", prepričao je Bubalo za Dalmatinski portal.